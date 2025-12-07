  2. দেশজুড়ে

কুষ্টিয়া

বোনের শাশুড়ির জানাজায় এসে ট্রাকের ধাক্কায় দুই ভাইসহ নিহত ৩

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি কুষ্টিয়া
প্রকাশিত: ০৫:২৬ পিএম, ০৭ ডিসেম্বর ২০২৫
বোনের শাশুড়ির জানাজায় এসে ট্রাকের ধাক্কায় দুই ভাইসহ নিহত ৩

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে বোনের শাশুড়ির জানাজায় এসে মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় দুই ভাইসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। শনিবার (৬ ডিসেম্বর) দিনগত রাতে ফরিদপুর ভাঙায় ট্রাকের সঙ্গে মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে তারা নিহত হন।

নিহতরা হলেন, সদকী ইউনিয়নের মহম্মদপুর গ্রামের আব্দুল করিমের দুই ছেলে ফার্নিচার মিস্ত্রি সুমন (২৫), রিমন (১৮) ও প্রতিবেশী শাহিনের ছেলে পাঠাওচালক আশিক (২৮)।

রোববার দুপুরে কুমারখালী উপজেলার সদকী মহম্মদপুর এলাকায় জানাজা শেষে একই কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, সুমন ও রিমনের বোনের শাশুড়ি মারা যাওয়ার খবর পেয়ে শনিবার রাতে তারা দুই ভাই একই এলাকার ঢাকায় পাঠাওচালক আশিকের সঙ্গে মোটরসাইকেলযোগে কুমারখালীতে রওয়ানা হন।

পথে ফরিদপুর ভাঙ্গা পৌঁছালে ট্রাকের সঙ্গে মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে তিনজন ঘটনাস্থলে মারা যান। পরে স্থানীয়রা নিহতদের পরিবারকে রাত ৩টার দিকে খবর দিলে তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আইনগত জটিলতা শেষ করে রোববার দুপুরে মরদেহ বাড়িতে এনে সদকী মহম্মদপুর কবরস্থানে তিনজনকে পাশাপাশি দাফন করা হয়। এ ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

কুমারখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আমিরুল ইসলাম জানান, ফরিদপুর ভাঙ্গা এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় কুমারখালীর একই গ্রামের তিনজন নিহত হয়েছেন। ইতোমধ্যে মরদেহ কুমারখালীতে এনে দাফন সম্পন্ন করা হয়েছে।

আল-মামুন সাগর/আরএইচ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।