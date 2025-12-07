হিলি দিয়ে ফের পেঁয়াজ জামদানি শুরু

হিলি দিয়ে ফের পেঁয়াজ জামদানি শুরু
তিনমাসের বেশি সময় বন্ধের পর দিনাজপুরের হিলি স্থলবন্দর দিয়ে ভারত থেকে ফের পেঁয়াজ আমদানি শুরু হয়েছে।
রোববার (৭ ডিসেম্বর) বিকেল ৪টায় ভারত থেকে পেঁয়াজবোঝাই একটি ট্রাক বন্দরে প্রবেশ করে। রকি ট্রেডার্স নামের একটি আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানের ৩০ টন পেঁয়াজ হিলি বন্দরে প্রবেশ করে। এসব পেঁয়াজ ভারতের বিভিন্ন মধ্যপ্রদেশ থেকে আমদানি হয়েছে।
আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি রকি জানান, ভারত থেকে প্রতি টন পেঁয়াজ ২৪৫ মার্কিন ডলারে আমদানি হচ্ছে। আমদানিকৃত এসব পেঁয়াজ ৫০ থেকে ৫৫ টাকার মধ্যে বিক্রি হবে।
এদিকে হিলি বাজারে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, দেশীয় শুকনা পেঁয়াজ প্রতি কেজি ১৩০ টাকায় বিক্রি হচ্ছিল বর্তমানে সে পেঁয়াজ ১০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে আর মুড়িকাটা পাতা পেঁয়াজ ১০০ টাকায় কেজিতে বিক্রি হলেও এখন ৮০ টাকায় বিক্রয় হচ্ছে। এ বন্দর দিয়ে সবশেষ চলতি বছরের ৩০ আগস্ট পেঁয়াজ আমদানি হয়েছিল।
মো. মাহাবুর রহমান/আরএইচ/এমএস