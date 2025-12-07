মাহমুদুর রহমান মান্না
দেশের সব গণতান্ত্রিক আন্দোলনে খালেদা জিয়ার অবদান ছিল
নাগরিক ঐক্যের সভাপতি ও ডাকসুর সাবেক ভিপি মাহমুদুর রহমান মান্না বলেন, ‘দেশের সব গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বেগম খালেদা জিয়ার অসাধারণ অবদান ছিল।’
রোববার (৭ ডিসেম্বর) বিকেলে কুড়িগ্রামে নাগরিক ঐক্যের জেলা কার্যালয় উদ্বোধনকালে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন তিনি।
তিনি বলেন, বেগম জিয়া অনেক কষ্ট করেছেন। অনেক নির্যাতন সহ্য করেছেন। সবাই চাই তিনিও এ নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় থাকুক। তার স্বাস্থ্য বিষয়ে সবার মাঝে একটা শঙ্কা তৈরি হয়েছে। সেই কারণে নির্বাচনের অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয় কী না এটা আমাদের মনের মধ্যে আছে। তবে আমরা চাই তিনি সুস্থ হয়ে উঠবেন এবং নির্বাচন সঠিক সময়ে হবে।
মান্না বলেন, আগে নির্বাচন কমিশন বলেছিল চলতি মাসের ৭-৮ তারিখের দিকে তফসিল ঘোষণা করা হবে। তারপর শোনা গেল ১১ তারিখ তফসিল ঘোষণা হবে। এখন পত্রিকায় নির্বাচন কমিশন বলছে নির্বাচনের তারিখ নিয়ে কোনো কথা বলবেন না, আমরা দেখছি। আমরা বলেছি রোজার আগে নির্বাচন হতে হবে। নির্বাচন যত বিলম্ব হবে তত শঙ্কা হবে।
সমঝোতার ব্যাপারে মান্না বলেন, পনের বছরের লড়াইয়ে আমাদের সঙ্গে বিএনপিসহ অন্যান্য দল ছিল। তাদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ আছে। তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা চলছে। তবে এখন পর্যন্ত কারও নির্বাচনী সমঝোতা গড়ে ওঠেনি। আমরা এককভাবে কিছু করতে চাই না।
অনুষ্ঠানে দলটির সাধারণ সম্পাদক শহিদুল্যা কায়সার, সদস্য আব্দুর রাজ্জাক, জেলা কমিটির আহ্বায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা অবসর প্রাপ্ত মেজর আব্দুস সালাম, জেলা কমিটির সদস্যসচিব জোহবাদুল ইসলাম বাবলু প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
রোকনুজ্জামান মানু/আরএইচ/এমএস