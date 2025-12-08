  2. দেশজুড়ে

সাগরে ডাকাতের কবলে পড়া ১১ জেলেকে উদ্ধার করলো কোস্টগার্ড

প্রকাশিত: ০১:৩৩ এএম, ০৮ ডিসেম্বর ২০২৫
ডাকাতের কবলে পড়া মহেশখালীর ১১ জেলেকে উদ্ধার করেছে বাংলাদেশ কোস্টগার্ড

গভীর সাগরে ডাকাতের কবলে পড়া কক্সবাজারের মহেশখালীর ১১ জেলেকে উদ্ধার করেছে বাংলাদেশ কোস্টগার্ড (সিজিবি)। রোববার (৭ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় কোস্টগার্ড মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, গত শুক্রবার মহেশখালী থানার সোনাদিয়া চ্যানেল সংলগ্ন এলাকায় এফ বি মায়ের দোয়া-৩ নামক একটি ফিশিং বোট ডাকাতের কবলে পড়ে। ডাকাতদল বোটে থাকা মাছ, খাবার, ইঞ্জিন, ব্যাটারি ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জামসহ জেলেদের জিম্মি করে রাখে। ঘটনাস্থল থেকে এফ বি তাসমীম নামক অন্য ফিশিং বোট গত ৬ ডিসেম্বর সকাল ৮টায় কোস্টগার্ডের জরুরি সেবা নম্বর ১৬১১১-এ সাহায্যের জন্য আবেদন করে।

প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মহেশখালীর কোস্টগার্ড স্টেশন থেকে উদ্ধারকারী দল অতিদ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। তারা ডাকাতের কবলে পড়া ১১ জেলেকে জীবিত উদ্ধার করেন। এসময় কোস্টগার্ডের উপস্থিতি টের পেয়ে ডাকাত দল পালিয়ে যাওয়ায় কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি।

পরবর্তী সময়ে উদ্ধার জেলেদের প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে ফিশিং বোটসহ মালিক পক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয়। ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান কোস্টগার্ড অব্যাহত রাখবে বলেও উল্লেখ করেন লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক।

