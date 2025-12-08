  2. দেশজুড়ে

খড়ের গাদায় মিললো সাড়ে ৬ হাজার পিস ভারতীয় সাবান

প্রকাশিত: ০৬:৫৮ এএম, ০৮ ডিসেম্বর ২০২৫
চোরাকারবারির বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ৬ হাজার ৪০৬ পিস চোরাই ভারতীয় সাবান জব্দ করেছে বিজিবি

শেরপুরের শ্রীবরদীতে চোরাকারবারির বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ৬ হাজার ৪০৬ পিস চোরাই ভারতীয় সাবান জব্দ করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।

রোববার (৭ ডিসেম্বর) বিকেলে উপজেলার সিংগাবরুনা ইউনিয়নের সীমান্তবর্তী বড়ইকুচি পশ্চিমপাড়া গ্রামে ময়মনসিংহ ব্যাটালিয়ন ৩৯ বিজিবির কর্ণজোড়া বিওপির একটি টহল দল এ অভিযান পরিচালনা করে।

ভারতীয় সাবান জব্দের বিষয়টি রাতে নিশ্চিত করেন কর্ণজোড়া বিওপির ক্যাম্প ইনচার্জ সুবেদার মো. ফুলু মিয়া।

জানা যায়, রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা এনএসআইয়ের তথ্যের ভিত্তিতে শ্রীবরদী উপজেলার সীমান্তবর্তী বড়ইকুচি এলাকায় অভিযান চালান বিজিবি সদস্যরা। এসময় স্থানীয় আব্দুল বারেকের ছেলে মো. রাব্বানীর বসতবাড়ির পাশে খড়ের গাদায় লুকানো ১৮টি বস্তায় ৮৯ কার্টনে ৬ হাজার ৪০৬ পিস ভারতীয় সাবান জব্দ করা হয়। এগুলোর আনুমানিক মূল্য প্রায় ৩ লাখ ৮৪ হাজার টাকা।

এসব পণ্য অবৈধভাবে সীমান্তপথে পাচার করে স্থানীয় বাজারে বিক্রির উদ্দেশ্যে মজুত করা হয়েছিল বলে ধারণা বিজিবির। অভিযানকালে রাব্বানী বা অন্য কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি।

এ বিষয়ে কর্ণজোড়া বিওপির ক্যাম্প ইনচার্জ সুবেদার মো. ফুলু মিয়া বলেন, ভারতীয় মালামাল জব্দের ঘটনায় পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে।

