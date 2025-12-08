সৈয়দপুরে রেলওয়ের জমিতে বহুতল ভবন, চারজনের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

সৈয়দপুরে রেলওয়ের জমিতে বহুতল ভবন, চারজনের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা
নীলফামারীর সৈয়দপুরে রেলওয়ের মালিকানাধীন জমি দখল করে অবৈধভাবে বহুতল ভবন নির্মাণে চারজনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। সোমবার (৮ ডিসেম্বর) রংপুর সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের দায়িত্বশীল এক কর্মকর্তা বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
এর আগে গত ২৬ নভেম্বর ওই মামলা দায়ের করেন দুদক রংপুরের সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের উপসহকারী পরিচালক ফেরদৌস রায়হান বকসী।
মামলার অভিযুক্তরা হলেন- সৈয়দপুর পৌরসভার নির্বাহী প্রকৌশলী শহিদুল ইসলাম, সৈয়দপুর পৌরসভার সাবেক উপসহকারী প্রকৌশলী ও বর্তমানে নীলফামারী পৌরসভার সহকারী প্রকৌশলী এস এম মোর্শেদুল ইসলাম, সৈয়দপুর শহরের রংপুর রোডের (বঙ্গবন্ধু সড়ক) হোটেল আমজাদিয়া ইন্টারন্যাশনালের স্বত্বাধিকারী আমিনুল ইসলাম এবং সৈয়দপুর পৌরসভার সাবেক কাউন্সিলর শাহিন আকতার।
মামলায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পরস্পর যোগসাজশে ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে প্রতারণা ও অপরাধমূলকভাবে বিশ্বাসভঙ্গ করে রেলওয়ের মালিকানাধীন ভূমিতে বহুতল ভবন নির্মাণের অভিযোগ আনা হয়েছে।
জানা গেছে, দুদক রংপুর সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের তৎকালীন সহকারী পরিচালক (এডি) বর্তমানে দুদক প্রধান কার্যালয়ে উপপরিচালক পদে কর্মরত হোসাইন শরীফ বিষয়টি ব্যাপক অনুসন্ধান করেন। এরপর গত ২৬ নভেম্বর তাদের বিরুদ্ধে পরস্পর যোগসাজশে ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে প্রতারণা ও অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ করে রেলওয়ের মালিকানাধীন ভূমিতে বহুতল ভবন তথা স্থায়ী স্থাপনা নির্মাণের অভিযোগে দুদক রংপুর সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের উপসহকারী পরিচালক ফেরদৌস রায়হান বকসী বাদী হয়ে ওই মামলা দায়ের করেন। পরে মামলার প্রয়োজনীয় নথিপত্র নীলফামারী সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতে দাখিল করা হয়েছে।
প্রসঙ্গত, দুদক রংপুর সমন্বিত জেলা কার্যালয় এ নিয়ে নীলফামারীর সৈয়দপুর শহরে রেলওয়ে মালিকানাধীন জমি দখলের অভিযোগ ও অবৈধভাবে স্থায়ী স্থাপনা নির্মাণ করায় পাঁচটি মামলা করেছে।
আমিরুল হক/এফএ