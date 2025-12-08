টাঙ্গাইল-৫
বিএনপি প্রার্থীর মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে মৌন মিছিল
টাঙ্গাইল-৫ আসনে বিএনপি প্রার্থী সুলতান সালাউদ্দিন টুকুর মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে মৌন মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।
সোমবার (৮ ডিসেম্বর) দুপুরে শহরের পৌর উদ্যান থেকে একটি মৌন মিছিল বের হয়। মিছিলটি শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে পুনরায় পৌর উদ্যানে গিয়ে শেষ হয়।
শহর বিএনপির সভাপতি মেহেদী হাসান আলীমের সভাপতিত্বে মিছিলে জেলা বিএনপির সাবেক সহসভাপতি আতাউর রহমান জিন্নাহ, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রৌফ, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক তরিকুল ইসলাম ঝলক, শহর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ইজাজুল হক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
এসময় বক্তারা বলেন, দীর্ঘদিন ধরে খালেদা জিয়া অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। এ অবস্থায় একটি সিন্ডিকেট টাঙ্গাইল সদর আসনসহ বেশ কয়েকটি আসনের মনোনয়ন ঘোষণা করা হয়। এ অবস্থায় মনোনয়ন ঘোষণা করা ঠিক হয়নি। সদরের জন্ম এমন কাউকে মনোনয়ন না দিয়ে অন্য উপজেলার জন্ম এমন ব্যক্তিকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। যার ফলে আমরা হতাশ। আমরা দ্রুত মনোনয়ন পরিবর্তন করে ফরহাদ ইকবালকে মনোনয়ন দেওয়ার দাবি করছি।
আব্দুল্লাহ আল নোমান/আরএইচ/জেআইএম