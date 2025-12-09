রূপগঞ্জে চাঁদা না দেওয়ায় ব্যবসায়ীকে গুলি

রূপগঞ্জে চাঁদা না দেওয়ায় ব্যবসায়ীকে গুলি
নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে চাঁদা না দেওয়ায় বাদল নামের এক ব্যবসায়ীর ওপর হামলা ও গুলিবর্ষণ করেছে সন্ত্রাসীরা। গুলিবিদ্ধ হয়ে তিনি বর্তমানে ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
সোমবার( ৮ ডিসেম্বর) রাতে উপজেলার মীর গদাই ঈদগাহ মাঠ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ দুইটি ব্যবহৃত গুলির খোসা উদ্ধার করা করেছে।
গুলিবিদ্ধ বাদল উপজেলার মুড়াপাড়া ইউনিয়নের মীর গদাই এলাকার নুরু মিয়ার ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ব্যবসায়ী বাদলের কাছে এলাকার চিহ্নিত সন্ত্রাসী ইকবাল ওরফে টেডা ইকবাল, সবুজ, রনি, রানা, মোমেন ও তার অনুসারীরা বেশ কিছুদিন ধরে ১০ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে আসছিল। সোমবার সন্ধ্যায় টেডা ইকবাল তার দলবল নিয়ে বাদলের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে গিয়ে পূর্ব নির্ধারিত চাঁদার টাকা দাবি করে। ব্যবসায়ী বাদল চাঁদা দিতে অপারগতা প্রকাশ করলে একপর্যায়ে ইকবাল বাদলকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। বাদল মাটিতে লুটিয়ে পড়লে হামলাকারীরা ঘটনাস্থল থেকে সটকে পড়ে। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন।
রূপগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাবজেল বলেন, এ ঘটনায় একটি অভিযোগ পেয়েছি। ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। এ বিষয়ে পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
নাজমুল হুদা/এমএন/জেআইএম