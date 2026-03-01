মধ্যপ্রাচ্যে প্রবাসীদের সহায়তায় কল সেন্টার চালু

মধ্যপ্রাচ্যে প্রবাসীদের সহায়তায় কল সেন্টার চালু
মধ্যপ্রাচ্যে চলমান যুদ্ধ পরিস্থিতিতে কল সেন্টার চালু করেছে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। রোববার (১ মার্চ) মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. আবদুল্লাহ আল মামুনের সই করা বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, মধ্যপ্রাচ্যে কোনো বাংলাদেশি সমস্যার সম্মুখীন হলে তাদের প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের কল সেন্টার +৮৮০৯৬১০১০২০৩০ নম্বরে ফোন করে জানাতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। এ নম্বরটি দিন-রাত ২৪ ঘণ্টা খোলা থাকবে।
এমএমএ/এমআরএম