মাহফিলে বয়ানরত অবস্থায় লুটিয়ে পড়লেন বক্তা, হাসপাতালে মৃত্যু

প্রকাশিত: ০৮:৫৫ এএম, ০৯ ডিসেম্বর ২০২৫
গাইবান্ধায় মাফসিরুল কোরআন মাহফিলে বয়ানরত অবস্থায় মাওলানা ফরিদুল ইসলাম নামে এক বক্তা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সোমবার (৮ ডিসেম্বর) মারা যান তিনি।

জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার মহিমাগঞ্জ ইউনিয়নের চরবালুয়া গ্রামে তাফসির মাহফিল চলাকালীন হৃদয়বিদারক এ ঘটনা ঘটে।

শনিবার (৬ ডিসেম্বর) রাতে উপস্থিত হাজারো মানুষের সামনে বয়ানরত অবস্থায় স্টেজেই লুটিয়ে পড়েন ইসলামি বক্তা ও শিক্ষক মাওলানা ফরিদুল ইসলাম (৩৫)। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সোমবার তিনি মারা যান।

‎স্বজন ও স্থানীয় সূত্র জানায়, শনিবার রাতে উপজেলার চরবালুয়া গ্রামের একটি জামে মসজিদের উদ্যোগে আয়োজিত তাফসির মাহফিলের তৃতীয় বক্তা হিসেবে বয়ান শুরু করেন মাওলানা ফরিদুল ইসলাম। বক্তব্য শুরুর কিছুক্ষণের মধ্যেই হঠাৎ ব্রেইন স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে তিনি স্টেজে ঢলে পড়েন। তাৎক্ষণিকভাবে তাকে স্থানীয়ভাবে চিকিৎসা দেওয়া হয় এবং পরে রংপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নেওয়া হলে অবস্থার অবনতি হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সোমবার মারা যান তিনি।

‎মাওলানা ফরিদুল ইসলাম গাইবান্ধা সদর উপজেলার লক্ষ্মীপুর ইউনিয়নের খামার গোবিন্দপুর গ্রামের বাসিন্দা। তিনি মহিমাগঞ্জ আইডিয়াল একাডেমিক স্কুলের ধর্মীয় শিক্ষক এবং স্থানীয় ঘোষপাড়া জামে মসজিদের ইমাম হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন।

‎আনোয়ার আল শামীম/এফএ/জেআইএম

