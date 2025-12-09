ফরিদপুর জেলা এনসিপির আহ্বায়ক অপু ঠাকুর, সদস্যসচিব সাকিব

ফরিদপুর জেলা এনসিপির আহ্বায়ক অপু ঠাকুর, সদস্যসচিব সাকিব
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) ফরিদপুর জেলা আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিতে ফরিদপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী মো. হাসিবুর রহমান অপু ঠাকুরকে আহ্বায়ক ও সাইফ হাসান খান সাকিবকে সদস্যসচিব করা হয়েছে।
সোমবার (৮ ডিসেম্বর) দিনগত রাতে দলের সদস্যসচিব আখতার হোসেন ও মুখ্য সংগঠক (দক্ষিণাঞ্চল) হাসনাত আবদুল্লাহ স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে ১০০ সদস্যের এ কমিটি অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।
কমিটিতে সিনিয়র যুগ্ম-আহ্বায়ক হিসেবে রয়েছেন মো. বায়োজিদ হোসেন শাহেদ, যুগ্ম-আহ্বায়ক এস এম জাহিদ, সৈয়দ আরমান উদ্দিন, অ্যাডভোকেট আমিনুল ইসলাম (ফরহাদ), ইঞ্জিনিয়ার ফিরোজ হোসেন মোল্লা, অ্যাডভোকেট মিরাজ উদ্দিন শরীফ, মুরাদ মাতুব্বর, দেলোয়ার হোসাইন, সোলায়মান কবীর, মো. মনিরুল ইসলাম, মুহাম্মদ ইয়াকুব মোল্লা, মো. নজরুল ইসলাম, মাওলানা মো. আক্কাছ ও মো. কামাল হোসাইন।
সিনিয়র যুগ্ম-সদস্যসচিব হিসেবে রয়েছেন জিল্লুর রহমান। যুগ্ম-সদস্যসচিব পদে রাজা মিয়া, হাবিবুর রহমান (আল মুনির), মো. সোহান ইসলাম সুজাত, মো. হাইমিনুল ইসলাম বাহার, ডা. সালেহ আহমেদ শুভ, সাইফুল ইসলাম, হায়দার মোল্লা ও এসএস আকাশ।
কমিটিতে সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে রয়েছেন শেখ বাচ্চু,মুহাম্মদ নাজমুল হুদা, মো.নজুরুল শেখ, মেহেদী হাসান, মো.নাইম, মো. সালাউদ্দিন, আরিফুজ্জামান হেলাল, তোফাজ্জল হোসেন, এসএম সাইম, হামিম বিন রশিদ। জুলাই গণঅভ্যুত্থান ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক হয়েছেন সাজিদ মণ্ডল।
নবগঠিত কমিটির আহ্বায়ক ও ফরিদপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী মো. হাসিবুর রহমান অপু ঠাকুর জাগো নিউজকে বলেন, আগামী ছয় মাসের জন্য এ আহ্বায়ক কমিটি অনুমোদন করা হয়েছে। নতুন এ কমিটির লক্ষ্য ফরিদপুর জেলায় এনসিপির কার্যক্রমকে সুষ্ঠু ও গতিশীলভাবে পরিচালনা করা ও জনগণের স্বার্থরক্ষায় কার্যকর ভূমিকা রাখা।
তিনি আরও বলেন, আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণার মধ্য দিয়ে শুরু হলো নতুন স্বপ্ন, নতুন দায়িত্ব ও নতুন পথচলা। সততা, ঐক্য আর মানুষের পাশে থাকার অঙ্গীকার নিয়ে আমরা এগিয়ে যাবো ইনশাআল্লাহ।
