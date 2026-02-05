দুই কিশোরের কথা কাটাকাটি থেকে মধ্যরাতে পাঁচ গ্রামের সংঘর্ষ, আহত ১৫
সিলেটে দুই কিশোরের কথা কাটাকাটিকে কেন্দ্র করে মধ্যরাতে পাঁচ গ্রামের বাসিন্দাদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে অন্তত ১৫ জন আহত হয়েছেন। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে চলা সংঘর্ষে ইটপাটকেল নিক্ষেপের কারণে সিলেট-সুনামগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে।
বুধবার (৪ ফেব্রুয়ারি) দিবাগত রাত ১২টার দিকে নগরীর জালালাবাদ থানাধীন তেমুখী এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, তেমুখী এলাকার পার্শ্ববর্তী কুমারগাঁও ও সাহেবেরগাঁও গ্রামের দুই কিশোরের মধ্যে কথা কাটাকাটি থেকে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। একপর্যায়ে বিষয়টি বড় আকার ধারণ করলে কুমারগাঁওয়ের পক্ষে নাজিরেরগাঁও এবং সাহেবেরগাঁওয়ের পক্ষে ছড়ারগাঁও ও কালিরগাঁও গ্রামের লোকজন সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন।
সংঘর্ষ চলাকালে উভয় পক্ষের মধ্যে ইটপাটকেল নিক্ষেপ হয় এবং প্রায় এক ঘণ্টা সিলেট-সুনামগঞ্জ আঞ্চলিক সড়কে যান চলাচল বন্ধ থাকে। পরে সেনাবাহিনী ও পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে আবার যান চলাচল শুরু হয়।
স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সংঘর্ষে অন্তত ১৫ জন আহত হয়েছেন। তবে তাৎক্ষণিকভাবে আহতদের নাম-পরিচয় জানা যায়নি।
সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার (গণমাধ্যম) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম জানান, শুরুতে ঘটনাটি রাজনৈতিক বলে গুঞ্জন থাকলেও এখন পর্যন্ত সে ধরনের কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। সংঘর্ষের মূল কারণ ও জড়িতদের শনাক্তে তদন্ত চলছে।
আহমেদ জামিল/এফএ/এমএস