শিকারিদের ফাঁদ থেকে মুক্ত আকাশে উড়লো ২০০ পাখি

জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি সুনামগঞ্জ
প্রকাশিত: ০৩:০৯ পিএম, ০৯ ডিসেম্বর ২০২৫
সুনামগঞ্জের ধর্মপাশায় শিকারিদের পাতা ফাঁদ থেকে দুই শতাধিক বিভিন্ন প্রজাতির পাখি উদ্ধার করে অবমুক্ত করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) দুপুরে জাগো নিউজকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন ধর্মপাশা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সঞ্জয় ঘোষ।

উপজেলা প্রশাসনের তথ্যমতে, ধর্মপাশার সুখাইর রাজাপুর দক্ষিণ ইউনিয়নের সাদরা বিলে কিছু অসাধু ব্যক্তি জাল ও বিভিন্ন প্রকারের ফাঁদ তৈরি করে পাখি শিকার করে আসছে। সোমবার রাতে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে উপজলার সাদরা বিলে অভিযান পরিচালনা করা হয়। এসময় দুই পাখি শিকারির ফাঁদ থেকে দুই শতাধিক বাবুই, শালিকসহ বিভিন্ন প্রজাতির পাখি উদ্ধার করে আকাশে অবমুক্ত করা হয়। সেইসঙ্গে পাখি শিকারিরা অপ্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ায় তাদের মুচলেকা নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়।

ধর্মপাশা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সঞ্জয় ঘোষ বলেন, হাওর এলাকায় শীতকালে বিভিন্ন পাখি বিভিন্ন জায়গা থেকে আসে। কিন্তু পাখি শিকারিরা সেই পাখিগুলো ফাঁদ পেতে ধরে বিভিন্ন হাট বাজারে বিক্রি করে। পাখি শিকার ও নিধন প্রতিরোধে সবার সচেতনতার পাশাপাশি এমন অভিযান অব্যাহত থাকবে।

