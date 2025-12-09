  2. দেশজুড়ে

ফরিদপুরে নবগঠিত এনসিপির কমিটি থেকে এক নেতার পদত্যাগ

প্রকাশিত: ০৪:২৪ পিএম, ০৯ ডিসেম্বর ২০২৫
ফরিদপুরে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নবগঠিত জেলা কমিটি থেকে রনি মোল্যা নামে এক নেতা পদত্যাগ করেছেন। মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) নবগঠিত জেলা কমিটির আহ্বায়ক ও সদস্য সচিব বরাবর পাঠানো পদত্যাগপত্রে তিনি এ সিদ্ধান্তের কথা জানান।

পদত্যাগপত্রে রনি মোল্লা উল্লেখ করেন, আমি রনি মোল্যা ফরিদপুর জেলা বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন কমিটির যুগ্ম-সদস্য সচিব পদে দীর্ঘ দিন দায়িত্ব পালন করি এবং এরপর যখন জাতীয় নাগরিক কমিটি হয় তখন নগরকান্দা উপজেলার সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা করি, তারপর ফরিদপুর জেলা সমন্বয় কমিটি হলে সেখানে সদস্য পদে দায়িত্ব পালন করে গিয়েছি, কিন্তু গতকাল ৮ ডিসেম্বর রাতে জাতীয় নাগরিক পার্টি এনসিপির ফরিদপুর জেলা আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করা হয়, সেখানে আমাকে ৬ নম্বর সদস্য পদে রাখা হয়েছে। আমি আমার ব্যক্তিগত কারণে উক্ত কমিটি থেকে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করছি।

পদত্যাগের সত্যতা নিশ্চিত করে রনি মোল্লা বলেন, আমাকে অবগত না করে ওই কমিটিতে আমাকে ৬ নম্বর সদস্য রেখে কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। আমি মনে করি আমাকে যথার্থ সম্মান দেওয়া হয়নি এবং আমি আমার একান্তই কিছু বিষয় নিয়ে চিন্তিত যার কারণে আমি আমার পদ থেকে পদত্যাগ করেছি।

ফরিদপুর জেলা এনসিপির নবগঠিত আহ্বায়ক কমিটির দুই নম্বর যুগ্ম আহ্বায়ক এস এম জাহিদ জাগো নিউজকে বলেন, রাজনীতিতে সবার ব্যক্তি স্বাধীনতা আছে। তবে এখন পর্যন্ত এমন কোনো পদত্যাগপত্র হাতে পাইনি, তবে শুনেছি। একজন যদি পদে না থাকতে চায় তাহলেতো তাকে জোর করে রাখা সম্ভব নয়। এটি তার ব্যক্তিগত বিষয়। এতে দল ও জেলা কমিটির কোনো ক্ষতি হবে না।

বক্তব্য জানতে ফরিদপুর জেলা জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক মো. হাসিবুর রহমান অপু ঠাকুরের মোবাইল কল করেও পাওয়া যায়নি।

সোমবার (৮ ডিসেম্বর) দিনগত রাতে দলের সদস্যসচিব আখতার হোসেন ও মুখ্য সংগঠক (দক্ষিণাঞ্চল) হাসনাত আবদুল্লাহ স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ কমিটি অনুমোদন দেওয়া হয়।

