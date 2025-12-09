  2. দেশজুড়ে

মাগুরায় পুলিশের অভিযানে ২২ আসামি গ্রেফতার

মাগুরা
প্রকাশিত: ০৫:০১ পিএম, ০৯ ডিসেম্বর ২০২৫
মাগুরায় পুলিশের বিশেষ অভিযানে বিভিন্ন মামলার ২২ আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে মাগুরা সদর থানার পুলিশের টিমের অভিযানে এসব আসামিদের গ্রেফতার করা হয়।

মাগুরা জেলা পুলিশ সুপারের নির্দেশনায় সদর থানা পুলিশের একাধিক টিম সোমবার (৮ ডিসেম্বর) দিনগত রাতে থানা এলাকার বিভিন্ন স্থানে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে। এসময় গ্রেফতারি পরোয়ানাভুক্ত, মাদক সংশ্লিষ্ট এবং নিয়মিত মামলার মোট ২২ জন আসামিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

মাগুরা সদর থানায় পূর্ব মামলায় গ্রেফতার (এজাহারনামীয়) ৬ জন। নিয়মিত মাদক মামলায় গ্রেফতার ৩ জন। রাজনৈতিক মামলায় গ্রেফতার ২ জন। জি আর পরোয়ানা মূলে গ্রেফতার ৯ জন। জি আর সাজা পরোয়ানা মূলে গ্রেফতার ১ জন। মোট ৫টি মামলায় ২২ জনকে গ্রেফতার করে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।

পুলিশ জানায়, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক ও সহনীয় রাখতে এ ধরনের অভিযান নিয়মিতভাবে পরিচালিত হচ্ছে। গ্রেফতারকৃত সব আসামিকে বিধি মোতাবেক আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

মাগুরা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আশিকুর রহমান বলেন, অপরাধ দমন, মাদক মামলায় ও নাগরিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নিয়মিত বিশেষ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

