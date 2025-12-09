  2. দেশজুড়ে

নারায়ণগঞ্জে যানজট-সন্ত্রাস নির্মূলের দাবি ব্যবসায়ী নেতাদের

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৫:২৫ পিএম, ০৯ ডিসেম্বর ২০২৫
নারায়ণগঞ্জ শহরের যানজট, ছিনতাই, মাদক, সন্ত্রাস প্রতিরোধসহ নানা সমস্যা সমাধানের দাবি জানিয়েছে বিকেএমইএ এবং চেম্বার অব কমার্সসহ বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠনের নেতারা।

মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) দুপুরে নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসক মো. রায়হান কবির ও জেলা পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মিজানুর রহমান মুন্সির সাথে মতবিনিময় সভায় তারা এই দাবি জানায়।

এদিন নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে জেলা প্রশাসক মো. রায়হান কবিরের সঙ্গে এবং জেলা পুলিশ সুপারের সম্মেলন কক্ষে পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মিজানুর রহমান মুন্সির সঙ্গে এই মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়।

বিকেএমইএর সভাপতি মো. হাতেম বলেন, বর্তমানে নারায়ণগঞ্জ শহরে যানজটের কারণে হাঁটার কোনো উপায় নেই। আমরা আগে কখনও এত ভোগান্তির মধ্যে ছিলাম না, বর্তমানে যে পরিমাণ ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে। মনে হয় যেন, স্লো নগরীতে পরিণত হয়েছে নারায়ণগঞ্জ। আমাদের কর্মঘণ্টা নষ্ট হচ্ছে। আমরা এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ চাই। আমাদের ভোগান্তি থেকে রেহাই দেন। মাদক ছড়িয়ে গেছে, ছিনতাই বেড়েছে। এগুলো দমন করতে হবে।

নারায়ণগঞ্জ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি মো. মোস্তাফিজুর রহমান ভূঁইয়া দিপু বলেন, নারায়ণগঞ্জ হচ্ছে ব্যবসায়ী হাব। নারায়ণগঞ্জ থেকে দেশের বিভিন্ন ব্যবসা পরিচালিত হয়। নারায়ণগঞ্জ অচল হলে সারাদেশ অচল হবে। শহরে অনেক যানজট বেড়েছে। কয়েকটা পয়েন্ট যানজট সমস্যাগুলো সমাধান হলে বিভিন্ন ব্যবসায়ীরা সহজেই তাদের মালামাল নিতে পারবে।

তিনি আরও বলেন, নারায়ণগঞ্জের হাসপাতালগুলো মানুষ যেন চিকিৎসা পায়। এখানে জলাবদ্ধতা অনেক বড় সমস্যা। এসব সমস্যা সমাধান করলে আমরা উপকৃত হবো। আশা করি আপনারা সুন্দর করে নারায়ণগঞ্জ পরিচালনা করবেন। আপনারা আপনাদের প্রশাসনিক পথে সমাধান করবেন। আমরা নারায়ণগঞ্জকে বিগত সময়ে যেরকম দেখেছি তার চেয়ে ভালো দেখবো। আমরা সবাই মিলিতভাবে কাজ করবো এবং সুন্দর নারায়ণগঞ্জ গড়ে তুলতে চাই।

পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মিজানুর রহমান মুন্সি বলেন, এসপির কাছে আলাদা কোনো ম্যাজিক থাকে না। এসপি তখনই ভালো হয় যখন তার হ্যান্ডগুলো ভালো থাকে। সবার সমন্বিত প্রচেষ্টায় আমরা সুন্দর নারায়ণগঞ্জ গড়ে তুলতে পারবো। নারায়ণগঞ্জে অস্ত্রধারী চাঁদাবাজ স্থান পাবে না। আপনাদের কাজ চলবে। আপনাদের পাশে চাই, সহযোগিতা চাই।

জেলা প্রশাসক মো. রায়হান কবির বলেন, আমরা সৌজন্যতামূলক আলোচনা করেছি। আপনারা ঠিক থাকলে নারায়ণগঞ্জ ভালো থাকবে। যে কোনো সমস্যায় আমাদের কাছে আসবেন সমাধান করবো। আপনার পাশে আছি। যানজট, মাদক, কিশোর গ্যাং সহ সব সমস্যা নিয়েই কাজ করছি। সবার সহযোগিতা নিয়েই আমরা কাজ করবো। আমরা সবার সহযোগিতায় আছি।

মতবিনিময় সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নিলুফা ইয়াসমিন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার তাসমিন আক্তার, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মো. আলমগীর হুসাইন, চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সাবেক সভাপতি মাসুদুজ্জামান, সহ সভাপতি মোরশেদ সারোয়ার সোহেল ও আবু জাফর প্রমুখ।

মোবাশ্বির শ্রাবণ/এনএইচআর/এমএস

