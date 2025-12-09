  2. দেশজুড়ে

জনগণ চাঁদাবাজ-সন্ত্রাসকে ভোট দিতে চায় না: ফয়জুল করীম

প্রকাশিত: ০৬:২৩ পিএম, ০৯ ডিসেম্বর ২০২৫
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সিনিয়র নায়েবে আমির মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ ফয়জুল করীম বলেছেন, বাংলাদেশের জনগণ চাঁদাবাজ সন্ত্রাসকে ভোট দিতে চায় না। যারা বিদেশে টাকা পাচার করবে এরকম মানুষকে জনগণ দেখতে চায় না।

মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) বিকেলে নারায়ণগঞ্জ শহরের চাষাড়া কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে নির্বাচনি জনসভায় এসব কথা বলেন তিনি।

এদিন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ নারায়ণগঞ্জ-৪ (ফতুল্লা-সদর) আসনের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির উদ্যোগে এই নির্বাচনি জনসভার আয়োজন করা হয়।

মুহাম্মদ ফয়জুল করীম বলেন, যারা এতদিন নির্বাচন নির্বাচন জিকির করতেন তারা এখন নির্বাচন নিয়ে জিকির করছেন না। তারা যেন নির্বাচন ভুলে গেছে। কারণ তারা মাঠ পর্যায়ের জরিপ করে দেখেছে পায়ের নিচে মাটি সরে গেছে।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের মানুষ অনেক নির্বাচন দেখেছে। কিন্তু আগামীতে স্বচ্ছ সুন্দর গ্রহণযোগ্য নিরপেক্ষ নির্বাচন দেখতে চাই। যেখানে পেশীশক্তির ব্যবহার হবে না। কালো টাকার ছড়াছড়ি থাকবে না। মানুষ নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারবে। লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডের ভিত্তিতে আমরা অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে নির্বাচন প্রত্যাশা করছি। বাংলাদেশে মারামারি দখলদারির নির্বাচন ত্যাগ করতে চাই। সবাই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবো।

তিনি আরও বলেন, আমার মনে চায় সবাই একই স্টেজে বসে নির্বাচন করবে। একসঙ্গে বসে দাওয়াত দেবে। আমরা এরকম পরিবেশ চাই। আমরা বাংলাদেশের নাগরিক সবাই একসঙ্গে থাকতে চাই। দেশের উন্নয়ন দেশের মানুষের অধিকার ফিরিয়ে দিতে চাই। আমরা চাই সুন্দর পরিবেশে অন্তর্বর্তী সরকার নির্বাচন উপহার দিবে।

নারায়ণগঞ্জ-৪ (ফতুল্লা-সদর) আসনের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সভাপতি মুহাম্মদ শফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে এসময় উপস্থিত ছিলেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রেসিডিয়াম সদস্য অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান, সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা গাজী আতাউর রহমান, জেলা সভাপতি মাওলানা দ্বীন ইসলাম, মহানগর সভাপতি মুফতি মাসুম বিল্লাহ ও নারায়ণগঞ্জ-৪ আসনের মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী মুফতি ইসমাঈল সিরাজীসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

