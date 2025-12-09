সড়ক দুর্ঘটনায় বিএনপির এমপি প্রার্থী শিমুল-হাবিবসহ আহত ৫

সড়ক দুর্ঘটনায় বিএনপির এমপি প্রার্থী শিমুল-হাবিবসহ আহত ৫
ট্রাক ও মাইক্রোবাসের সংঘর্ষে পাবনা-৫ আসনে ধানের শীষের প্রার্থী অ্যাডভোকেট শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস এবং পাবনা-৪ আসনের প্রার্থী হাবিবুর রহমান হাবিবসহ পাঁচজন আহত হয়েছেন।
মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) সন্ধ্যা ৬টার দিকে জেলার আটঘরিয়া উপজেলার একদন্ত এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
বিষয়টি নিশ্চিত করেন পাবনা জেলা বিএনপির সাবেক দপ্তর সম্পাদক জহুরুল ইসলাম।
আহত অন্যরা হলেন শিমুল বিশ্বাসের ব্যক্তিগত সহকারী ইনামুর রহমান, বেড়া উপজেলা বিএনপির সদস্যসচিব রইস উদ্দিন ও চালক শফিক। তাদের পাবনা জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।
জেলা বিএনপির সাবেক দপ্তর সম্পাদক জহুরুল ইসলাম জানান, বিকেলে সুজানগরে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী একেএম সেলিম রেজা হাবিবের একটি প্রোগ্রামে অংশ নেন শ্রমিক নেতা শিমুল বিশ্বাস। সেখান থেকে ফেরার পথে সরাসরি আটঘরিয়া উপজেলার একদন্তে পাবনা-৪ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী হাবিবুর রহমান হাবিবের নির্বাচনি একটি সভায় যোগ দিতে যান। পথে তাকে বহনকারী মাইক্রোবাসের সঙ্গে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাকের সংঘর্ষ হয়।
এ ঘটনায় শিমুল বিশ্বাসসহ ওই গাড়িতে থাকা তার ব্যক্তিগত সহকারী ইনামুর রহমান, বেড়া উপজেলা বিএনপি নেতা রইস উদ্দিন ও মাইক্রোবাস চালক আহত হন। এসময় হাবিবুর রহমান হাবিবও আহত হন। তাদের মধ্যে ইনামুর রহমান ও রইস উদ্দিনের অবস্থা গুরুতর। তারা পাবনা জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। শিমুল বিশ্বাস চোখে আঘাতপ্রাপ্ত হলে তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়।
এ বিষয়ে পাবনা জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসক (আরএমও) ডা. জাহিদুল ইসলাম বলেন, তিনজন আহত অবস্থায় হাসপাতালে এসেছেন। একজন গাড়ির কাচ দ্বারা চোখে আঘাতপ্রাপ্ত। বাকি দুজনের একজন মাথা ও আরেকজন হাঁটুতে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছেন। তাদের চিকিৎসা চলছে।
আলমগীর হোসাইন নাবিল/এসআর