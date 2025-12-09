নারায়ণগঞ্জ-২
মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে কাফনের কাপড় পরে বিএনপি নেতাকর্মীদের বিক্ষোভ
নারায়ণগঞ্জ-২ (আড়াইহাজার) আসনের বিএনপির মনোনীত প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে কাফনের কাপড় পরে বিক্ষোভ মিছিল ও সড়ক অবরোধ করেছেন দলটির একাংশের নেতাকর্মীরা।
মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) বিকেলে আড়াইহাজারের ব্রাহ্মন্দীতে এ কর্মসূচি পালন করেন তারা। এসময় নেতাকর্মীরা একটি মিছিল শুরু বের করেন। পরে মিছিলটি আড়াইহাজার বাজারে বিএনপির কার্যালয়ে গিয়ে শেষ হয়। পরে তারা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন।
বিক্ষোভ কর্মসূচিতে বিএনপির কেন্দ্রীয় সহ-অর্থনৈতিক বিষয়ক সম্পাদক মাহমুদুর রহমান সুমন, মহিলা দলের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক পারভীন আক্তার এবং নারায়ণগঞ্জ-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য আতাউর রহমান আঙ্গুরের সমর্থকরা অংশগ্রহণ করেন।
বক্তারা বলেন, আমরা চাঁদাবাজ-সন্ত্রাসীকে এমপি হিসেবে চাই না। আমরা একজন ভালো মানুষকে এমপি হিসেবে চাই। চূড়ান্ত ঘোষণা না হওয়া পর্যন্ত আমরা মাঠ ছেড়ে যাবো না। আমরা আশা করছি, আড়াইহাজার নিয়ে গঠিত নারায়ণগঞ্জ-২ আসনের মনোনয়ন কেন্দ্রীয় নেতারা পুনর্বিবেচনা করবেন।
এ বিষয়ে মাহমুদুর রহমান সুমন বলেন, সাধারণ মানুষ কারও নির্দেশে চলে না। যারা সন্ত্রাসী-চাঁদাবাজ তাদের ভোট দেবে না। জনগণ এতদিনে চিনেছে কারা ভালো-মন্দ। জনগণ তাদের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দেবে। তাই সাধারণ জনগণ কাফনের কাপড় পরে মিছিল করেছে।
মোবাশ্বির শ্রাবণ/কেএইচকে