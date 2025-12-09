  2. দেশজুড়ে

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৮:৩৬ পিএম, ০৯ ডিসেম্বর ২০২৫
নওগাঁয় সুজুকি মোটরসাইকেলের রাইডার্স ডে অনুষ্ঠিত

নওগাঁয় জনপ্রিয় মোটরসাইকেল কোম্পানি সুজুকির দিনব্যাপী রাইডার্স ডে অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) বেলা ১১টায় শহরের দয়ালের মোড়ে মোটরসাইকেল কোম্পানি সুজুকির অথোরাইজড ডিলার বিসমিল্লাহ মটরসের স্বত্বাধিকারী মোহাম্মদ ওয়াহেদ আলী এ আয়োজন করে।

রাইডার্স ডে প্রায় আড়াইশ মোটরসাইকেলের গ্রাহক উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে রেজিস্ট্রেশন এবং এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এখানে বক্তব্য রাখেন- বিসমিল্লাহ মটরসের পরিচালক আশরাফুল ইসলাম, রিজিওনাল সেলস ম্যানেজার নর্থ মাসুদ রানা, এরিয়া সার্ভিস ম্যানেজার আব্দুস সালাম, টেরিটরি সেলস ম্যানেজার হাবিবুর রহমান, ফাইম আহম্মেদ ও আহসান হাবিবসহ অন্যরা।

এখানে গ্রাহকদের জন্য ফ্রি টেস্ট রাইডের ব্যবস্থা ছিল। পরে শোরুম থেকে একটি মোটরসাইকেল শোভাযাত্রা বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে পাশের জেলা বগুড়ার সখের পল্লিতে গিয়ে শেষ হয়।

আয়োজকরা জানান, বাইকারদের এক ধরণের মিলনমেলা। এটি ব্যতিক্রম এক ধরনের ইভেন্ট। যা রাইডারদের মধ্যে ব্র্যান্ডের জনপ্রিয়তা বাড়াতে সাহায্য করে। পাশাপাশি কয়েকটি ইভেন্টে গ্রাহকদের মধ্যে র‍্যাফেল ড্র’তে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

আরমান হোসেন রুমন/এনএইচআর

