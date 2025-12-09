অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য উৎপাদন, বেকারিকে ৮০ হাজার টাকা জরিমানা
অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য উৎপাদন করায় ফেনী শহরের একটি বেকারি কারখানাকে ৮০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।
মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) দুপুরে শহরের শান্তি কোম্পানি সড়কের ইয়াম্মী ফুড অ্যান্ড হাজীর বেকারিকে এই জরিমানা করেন জেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মো. আছাদুল ইসলাম।
ভোক্তা অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, ইয়াম্মী ফুড অ্যান্ড হাজীর বেকারির বিভিন্ন পণ্য ক্রয় করে একাধিক ভোক্তা প্রতারিত হয়ে ভোক্তা অধিদপ্তরে অভিযোগ করেন। এরকম অভিযোগ নিয়ে দুপুরে ভোক্তা অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক, জেলা নিরাপদ খাদ্য অফিসার, জেলা পুলিশের একটি টিমসহ শান্তি কোম্পানি সড়কে ইয়াম্মী ফুড অ্যান্ড হাজীর বেকারি তদারকি করে।
এসময় নোংরা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বিভিন্ন বেকারি পণ্য উৎপাদন-সংরক্ষণ, স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর রং, কেমিক্যাল ব্যবহার, খবরের কাগজ দিয়ে মোড়কীকরন, নিম্নমানের লবণ, রং মিশ্রিত কেমিক্যাল দিয়ে তৈরি চেরিফল, পচা বাসি খাবার, শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ফিটনেস সার্টিফিকেট না থাকাসহ বিভিন্ন অপরাধ প্রতিষ্ঠানটিকে ৮০ হাজার টাকা জরিমানা করেন। এসময় অনিয়ম ও নানা সমস্যা আগামী ১০ দিনের মধ্যে সমাধানের নির্দেশও দেওয়া হয়।
ফেনী জেলা নিরাপদ খাদ্য অফিসার মুহাম্মদ শামসুল আরেফিন জানান, ভোক্তা অধিদপ্তরের সঙ্গে যৌথ তদারকিকালে নানা অনিয়ম পরিলক্ষিত হওয়ায় সতর্ক করা হয়েছে। ১০ দিন পর আবার ফ্যাক্টরি ভিজিট করা হবে।
ফেনী ভোক্তা অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মো. আছাদুল ইসলাম জানান, ভেজাল নিয়ন্ত্রণে জেলা প্রশাসক ও পুলিশ প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সহযোগিতায় জেলাব্যাপী অভিযান মনিটরিং অব্যাহত রয়েছে।
