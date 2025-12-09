নড়াইলে ছয়টি অবৈধ ইটভাটা গুঁড়িয়ে দিলো প্রশাসন

নড়াইলে ছয়টি অবৈধ ইটভাটা গুঁড়িয়ে দিলো প্রশাসন
নড়াইলের কালিয়ায় অবৈধভাবে গড়ে ওঠা ছয়টি ইটভাটা গুঁড়িয়ে দিয়েছে পরিবেশ অধিদপ্তর। এ সময় ইটভাটার চিমনি, কীলনসহ কাঁচা ইট ভেঙে ফায়ার সার্ভিসের সাহায্যে ভাটার আগুন নিভিয়ে দেওয়া হয়।
মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) উপজেলার বাবুপুর বাজার, বাঁকা-জুকা, পাটনা ও বড়নাল বাজার এলাকায় অবস্থিত ছয়টি ইটভাটায় দিনব্যাপি এ অভিযান চালানো হয়।
পরিবেশ অধিদপ্তর নড়াইল সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার দিনব্যাপি অভিযানে কালিয়া উপজেলার বাবুপুর বাজার, বাঁকা-জুকা, পাটনা ও বড়নাল বাজার এলাকায় সনাতন পদ্ধতির ড্রাম চিমনি বিশিষ্ট মেসার্স বি বি সি ব্রিকস, মেসার্স এস এস বি ব্রিকস, মেসার্স স্টোন ব্রিকস, মেসার্স চৌধুরী ব্রিকস ও মেসার্স আর বি আই ব্রিকস এবং জিগজ্যাগ পদ্ধতির মেসার্স এস এম বি ব্রিকস নামে ছয়টি ইটভাটার চিমনি, কীলন এবং ইটভাটার সমস্ত কাঁচা ইট ভেঙে ফায়ার সার্ভিসের সাহায্যে পানি দিয়ে ভাটার আগুন নিভিয়ে সমস্ত
কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।
পরিবেশ অধিদপ্তর খুলনা বিভাগীয় কার্যালয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মমতাজ বেগমের নেতৃত্বে এবং পরিবেশ অধিদপ্তর নড়াইল জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মো. আব্দুল মালেক মিয়ার পরিচালনায় জেলা পুলিশ, আনসার ভিডিপি সদস্য, ফায়ার সার্ভিস, কালিয়া থানা পুলিশ ও আর্মি ক্যাম্পের সহযোগিতায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।
এ বিষয়ে পরিবেশ অধিদপ্তর খুলনা বিভাগীয় কার্যালয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মমতাজ বেগম বলেন, ইট ভাটায় জ্বালানি হিসেবে কাঠ পুড়িয়ে পরিবেশের জন্য যে বিপর্যয়কর পরিস্থিতি তৈরি করা হচ্ছে তার জন্যেই এ অভিযান। অভিযানে ছয়টি অবৈধ ইটভাটা ভেঙে দেওয়া হয়েছে।
হাফিজুল নিলু/কেএইচকে