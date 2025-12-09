নাটোর-৩
বিএনপি প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ
নাটোর-৩ (সিংড়া) আসনে বিএনপি প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক দাউদার মাহমুদের কর্মী-সমর্থকরা। মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) বিকেলে সিংড়া বাসস্ট্যান্ডে তেলপাম্পের সামনে অবরোধ কর্মসূচিতে পালন করেন কর্মী-সমর্থকরা।
এই আসনে বিএনপি কর্তৃক অধ্যক্ষ আনোয়ারুল ইসলাম আনুকে ধানের শীষের দলীয় প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে। এরই প্রতিবাদে দাউদার সমর্থকরা সিংড়া বাসস্ট্যান্ডে (নাটোর-বগুড়া) মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করে।
বিক্ষোভ মিছিলে আনুর মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে বিভিন্ন স্লোগান দেন কর্মী-সমর্থকরা। মিছিলটি সিংড়া বাসস্ট্যান্ড তেলপাম্পের সামনে মহাসড়ক অবরোধ করে। অবরোধকারীরা প্রায় একঘণ্টা মহাসড়ক অবরোধ করে প্রার্থিতা বাতিলের দাবিতে স্লোগান দিতে থাকে। এসময় মনোনয়ন প্রত্যাশী ও জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক দাউদার মাহমুদের অনুরোধে অবরোধ তুলে নেন তার সমর্থকরা।
বিক্ষোভে বক্তব্যে রাখেন- সিংড়া পৌর বিএনপির সাবেক সদস্য সচিব তায়েজুল ইসলাম, সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক বোরহান উদ্দিন বাবু, সিংড়া উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক হাবিবুর রহমান হাবিব, সদস্য সচিব এম এ মালেক, যুব নেতা আব্দুল্লাহ আল মমিন, হাতিয়ান্দহ ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম নীরু, উপজেলা বিএনপি সদস্য সবুজ মাহমুদ, উপজেলা বিএনপির সাবেক সহ-ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক রবিউল আউয়াল রনি প্রমুখ।
সিংড়া উপজেলার কয়েক হাজার বিএনপির নেতাকর্মী এতে অংশ নেন।
বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তারা বলেন, আমরা বিগত ফ্যাসিবাদের সময় মাঠে থেকে নির্যাতিত হয়েছি, জেল খেটেছি তবুও মাঠ ছাড়িনি। যিনি দীর্ঘ ১৭ বছর সব আন্দোলন-সংগ্রামে রাজপথে থেকে নির্যাতিত হয়েছে, আজ তাকে মনোনয়ন দেওয়া হয়নি। আমরা তারেক রহমানকে বলতে চাই, দুঃসময়ে দলের জন্য যারা ত্যাগ স্বীকার করেছে, তাদের মূল্যায়ন করতে হবে। প্রাথমিক মনোনয়ন বাতিলের দাবি জানাচ্ছি। নাটোর-৩ আসনে বিএনপির বিজয় নিশ্চিত করতে হলে দাউদার মাহমুদকে মনোনয়ন দিতে হবে।
বিক্ষোভ শেষে বিএনপি চেয়ারপার্সন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।
রেজাউল করিম রেজা/এনএইচআর