পঞ্চগড়ে মৌসুমের প্রথম শৈত্যপ্রবাহ

পঞ্চগড়ে মৌসুমের প্রথম শৈত্যপ্রবাহ
পঞ্চগড়ে চলতি শীত মৌসুমের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে। তেঁতুলিয়া উপজেলাসহ জেলার বিভিন্ন এলাকায় বয়ে চলেছে মৌসুমের প্রথম মৃদু শৈত্যপ্রবাহ।
বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) সকাল ৯টায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৮ দশমিক ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করেছে তেঁতুলিয়া আবহাওয়া অফিস। বুধবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১০ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তবে রাতের তাপমাত্রা কমলেও বেড়েছে দিনের (সর্বোচ্চ) তাপমাত্রা। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ২৮ দশমিক ২ ডিগ্রি।
রাতের তাপমাত্রা কমে যাওয়ায় শীতের প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে অন্য দিনের মতো বৃহস্পতিবারও ভোরের দিকেই সূর্যের দেখা মেলে। ভোর থেকে হালকা কুয়াশা থাকলেও সকালে ঝলমলে রোদ ছড়িয়ে পড়লে কমতে থাকে শীতের তীব্রতা। প্রতিদিন বিকেলের পর থেকে উত্তরের হিমেল বাতাস আর হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশার কারণে কনকনে শীত অনুভূত হয়।
তেঁতুলিয়া আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জিতেন্দ্রনাথ রায় বলেন, তেঁতুলিয়া এবং এর আশেপাশের এলাকায় মৃদু শৈত্যপ্রবাহ বয়ে চলেছে। এই আবহাওয়া পরিস্থিতি আরও ২-৩ দিন থাকতে পারে। বৃহস্পতিবার সকাল ৯টায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৮ দশমিক ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৮ থেকে ১০ এর মধ্যে নামলে ওই এলাকায় মৃদু শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যায়। বুধবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১০ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তবে দিনের তাপমাত্রা বেড়ে রেকর্ড করা হয় ২৮ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
সফিকুল আলম/এফএ/জেআইএম