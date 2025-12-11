  2. দেশজুড়ে

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

পার্বত্য চট্টগ্রামে একাধিক দেশ সংশ্লিষ্ট হয়ে যাচ্ছে

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৯:০৭ পিএম, ১১ ডিসেম্বর ২০২৫
এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্‌ম, বাংলাদেশের আহ্বায়ক ও অর্থনীতিবিদ ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেছেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে এমন একটি পরিস্থিতি বিরাজ করছে, যার জন্য একটি জাতীয় সমাধান গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি। এই অঞ্চলে ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিকাশ হচ্ছে এবং এখানে একাধিক দেশ সংশ্লিষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) দুপুরে রাঙ্গামাটির বার্গি লেক ভ্যালি রিসোর্টে নাগরিক প্ল্যাটফর্মের প্রাক-নির্বাচনি উদ্যোগ ‌‘আঞ্চলিক পরামর্শ সভা’ শেষে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে এমন একটি পরিস্থিতি বিরাজ করছে যার জন্য একটি জাতীয় সমাধান গুরত্বপূর্ণ ও প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে। যার জন্য এই অঞ্চলের জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবার অংশগ্রহণ ও অধিকার স্বীকৃতি দিয়ে, ইতিহাসের প্রতি সম্মান দিয়ে একটি সমাধানের পথরেখা বের করতে হবে। এই অঞ্চলে ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিকাশ হচ্ছে। এখানে একাধিক দেশ সংশ্লিষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এই বিষয়টি নিরাপত্তা ও জাতীয় অখণ্ডতা দৃষ্টিভঙ্গি থেকে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে আসছে।

তিনি বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি জাতীয় সমস্যা। কাজেই, সব রাজনৈতিক দলকে তাদের নির্বাচনের ইশতেহারে এই সমস্যা সামাধানের পথ রেখায় উপস্থাপন করতে হবে। যদি এটার সমাধান না হয়, তাহলে জাতি ও দেশ হিসেবে আমরা সমস্যায় পড়বো।

ড. দেবপ্রিয় বলেন, বাংলাদেশ একটি দোলাচলের মধ্যে আছে। ভীতিমুক্ত ভোটার ও প্রভাবমুক্ত প্রশাসন এবং সক্ষম আইন প্রয়োগকারী সংস্থা; এগুলো দৃশ্যমান চিত্র এখনো আমরা দেখতে পাচ্ছি না। আগামীতে সরকার, নির্বাচন কমিশন ও সেনাবাহিনী তারা তাদের ভূমিকা পালন করবে বলে আমরা এমনটা প্রত্যাশা করি।

এর আগে, সকালে আঞ্চলিক পরামর্শ সভায় শিক্ষক, আইনজীবী, হেডম্যান, কার্বারী, নারী অধিকারকর্মী, পরিবেশকর্মী, শিক্ষার্থীসহ রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি থেকে নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নেন। এ সময় সুষ্ঠু নির্বাচন, প্রয়োজনীয় সংস্কার, দুর্নীতির দমন, নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা, জনপ্রতিনিধিদের জবাবদিহিসহ নানা প্রসঙ্গে বক্তব্য দেন অংশগ্রহণকারীরা।

