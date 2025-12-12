  2. দেশজুড়ে

পাবনায় মদপানে দুই যুবকের মৃত্যু

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০২:২৭ পিএম, ১২ ডিসেম্বর ২০২৫
পাবনা শহরে মদপানে দুই যুবকের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) দিবাগত রাত ৩টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন পাবনা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) দুলাল উদ্দিন।

মৃত দুই যুবক হলেন, সুমন সরকার (৩৫) ও মামুন (৩২)। সুমন পাবনা শহরের গোপালপুর মহল্লার সঞ্চিত সরকারের ছেলে এবং মামুন রাধানগর মক্তব এলাকার হাবিবুর রহমানের ছেলে।

পাবনা জেনারেল হাসপাতালের দায়িত্বরত সিনিয়র নার্স সুখি খাতুন জানান, তাদের একজনকে রাত ১২টায় এবং অপরজনকে রাত ৩টার দিকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় একজন হাসপাতালেই মারা যান এবং পরে স্বজনরা মরদেহ নিয়ে চলে যান। অপরজনকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়।

নিহতদের পরিবারের দাবি, গ্যাস্ট্রিকের সমস্যার কারণে তাদের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার সকালেই সুমনের মরদেহ দাহ করা হয়েছে। এ বিষয়ে এর বেশি কথা বলতে চান না তারা।

এ ব্যাপারে ওসি দুলাল হোসেন বলেন, হাসপাতালের নথিপত্র অনুযায়ী, প্রাথমিকভাবে তাদের মৃত্যুর কারণ হিসেবে মদপানের বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে। তদন্ত শেষে বিস্তারিত জানা যাবে।

পাবনা জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা (আরএমও) ডা. জাহিদুল ইসলাম বলেন, একজন আমাদের হাসপাতালে মারা গেছেন। তিনি অ্যালকোহল পয়জনিংয়ে মারা গেছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। অন্যজন রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে মারা যান। তবে ময়নাতদন্তের রিপোর্টে মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে।

