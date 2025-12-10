  2. দেশজুড়ে

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি সিদ্ধিরগঞ্জ,নারায়ণগঞ্জ
প্রকাশিত: ০৮:১৯ এএম, ১০ ডিসেম্বর ২০২৫
১০ হাজার পিস ইয়াবাসহ কারবারি আটক

নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে ১০ হাজার পিস ইয়াবা ট্যাবলেটসহ জিহাদুল ইসলাম (২০) নামের এক মাদক চোরাকারবারিকে আটক করেছে পুলিশ।

মঙ্গলবার (৯ নভেম্বর) রাত সাড়ে ৯টায় নাসিক ১ নম্বর ওয়ার্ডের পাইনাদী নতুন মহল্লা শাপলা চত্বর এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়।

বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেছেন সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহম্মদ আব্দুল বারিক।

আটক মাদক কারবারি কক্সবাজারের টেকনাফ থানার জিয়াউর রহমানের ছেলে। সে বর্তমানে পাইনাদী নতুন মহল্লা সংলগ্ন পিএমএর মোড়ের ভাড়াটিয়া হিসেবে বসবাস করছেন।

ওসি মহম্মদ আব্দুল বারিক বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করে তাকে আটক করা হয়েছে। আগামীকাল তাকে আদালত পাঠানো হবে।


