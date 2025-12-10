টাঙ্গাইলে কাভার্ড ভ্যানে ট্রাকের ধাক্কা, চালক-ব্যবসায়ী নিহত

টাঙ্গাইলে কাভার্ড ভ্যানে ট্রাকের ধাক্কা, চালক-ব্যবসায়ী নিহত
টাঙ্গাইলে কাভার্ড ভ্যানের পেছনে ট্রাকের ধাক্কায় ট্রাক চালকসহ দুজন নিহত হয়েছেন। এছাড়া আহত হয়েছেন আরও একজন৷ মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) রাত ১০টার দিকে টাঙ্গাইল সদরের কান্দিলা এলাকায় ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে৷
নিহতরা হলেন, ট্রাক চালক শেরপুর জেলার সোহেল ও মুরগির ব্যবাসায়ী টাঙ্গাইলের মির্জাপুরের আমিনুর।
পুলিশ জানায়, জামালপুর থেকে ছেড়ে আসা ঢাকাগামী হাঁস-মুরগী বোঝাই একটি ট্রাক মহাসড়কের কান্দিলা এলাকায় পৌঁছালে সামনে থাকা অপর একটি কার্ভাড ভ্যানকে পেছন থেকে ধাক্কা দেয়। এসময় ট্রাকটির চালক ও মুরগি ব্যবসায়ী মারা যান। এতে গুরুতর আহত হন একজন। পরে আহতকে উদ্ধার করে টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
এ ব্যাপারে এলেঙ্গা হাইওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মোহাম্মদ শরীফ বলেন, নিহতের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষ নিহতের মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।
আব্দুল্লাহ আল নোমান/এমএন