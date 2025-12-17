লক্ষ্মীপুরে খুচরা সার বিক্রেতাদের মানববন্ধন

  2. দেশজুড়ে

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৭:১৮ পিএম, ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫
লক্ষ্মীপুরে খুচরা সার বিক্রেতাদের আইডি কার্ডধারীদের বহাল রাখার দাবিতে মানববন্ধন করেছেন সার বিক্রেতারা। এসময় টিও (ট্রেড অর্গানাইজেশন) লাইসেন্স সংক্রান্ত জটিলতা নিরসন ও সার সংক্রান্ত নীতিমালা সংশোধনের দাবি জানানো হয়।

বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) বিকেলে লক্ষ্মীপুর প্রেস ক্লাবের সামনে খুচরা সার বিক্রেতা অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ’র (কেএসআরএবি) লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার ব্যানারে এ আয়োজন করা হয়। এ ঘটনায় জেলা প্রশাসক বরাবর স্মারক লিপি প্রদান করেন তারা।

এসময় খুচর সার বিক্রেতা অ্যাসোসিয়েশনের সদর উপজেলার সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম ভূঁইয়া, সহ-সভাপতি মোসলেহ উদ্দিন মূসা, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক আলমগীর হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক সাদ্দাম হোসেন ও কোষাধ্যক্ষ আমির হোসেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সদর উপজেলার সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম ভূঁইয়া বলেন, আইডি কার্ডধারী খুচরা বিক্রেতারা কৃষকদের কাছে সরকার নির্ধারিত দামে সার সরবরাহ করে আসছেন। নতুন নীতিমালার কারণে অভিজ্ঞ ও বৈধ সার বিক্রেতারা ব্যবসা হারানোর ঝুঁকিতে রয়েছেন। এতে একদিকে কর্মসংস্থান হুমকির মুখে পড়বে, অন্যদিকে কৃষি উৎপাদন ও সার সরবরাহ ব্যবস্থায় সংকট সৃষ্টি হতে পারে।

সার বিক্রেতা আলমগীর হোসেন বলেন, অবিলম্বে আইডি কার্ডধারী খুচরা সার বিক্রেতাদের বহাল রাখতে হবে। তিনি একইসঙ্গে টিও লাইসেন্স সহজীকরণ ও নীতিমালা সংশোধনে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জরুরি হস্তক্ষেপ কামনা করেন।

সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা হাসান ইমাম বলেন, মন্ত্রণালয়ের নিয়ম অনুযায়ী আমাদের কাজ করতে হবে। খুচরা বিক্রেতারা তাদের দাবি তুলতেই পারেন। তাদের বিষয়টিও আমাদের জানা আছে।

কাজল কায়েস/এমএন/এমএস

