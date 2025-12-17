সিরাজগঞ্জে নাশকতার মামলায় দুই ইউপি সদস্য গ্রেফতার

সিরাজগঞ্জে নাশকতার মামলায় দুই ইউপি সদস্য গ্রেফতার
নাশকতার মামলায় সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় কার্যক্রম নিষিদ্ধ হওয়া আওয়ামী লীগের নেতা ও দুই ইউপি সদস্যকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার রাত ও বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) সকালে নিজ বাড়ি থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়।
গ্রেফতাররা হলেন- উপজেলার হাটিকুমরুল ইউনিয়ন পরিষদের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সেলিম মোল্লা, ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক লীগ আহ্বায়ক ও ৫ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য ময়েন আলী।
তবে তাদের পরিবারের সদস্যদের দাবি, কোনো মামলা না থাকলেও আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত থাকায় পুলিশ তাদের গ্রেফতার করেছে।
সলঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইমাম জাফর গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, নাশকতা মামলায় তারা আত্মগোপন ছিলেন। পরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
