মাল্টিমিডিয়া জার্নালিস্ট ক্রিকেট লিগের পর্দা উঠল আজ

মাল্টিমিডিয়া জার্নালিস্ট ক্রিকেট লিগের পর্দা উঠল আজ
ডিজিটাল রিপোর্টার্স ফোরাম (ডিআরএফ) আয়োজিত মাল্টিমিডিয়া জার্নালিস্ট ক্রিকেট লিগ (এমজেসিএল) এবার তৃতীয় সিজন শুরু হলো আজ বুধবার থেকে। দেশের বিভিন্ন গণমাধ্যমে কর্মরত মাল্টিমিডিয়া সাংবাদিকদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত এই টুর্নামেন্টে প্রতিযোগিতা হচ্ছে জমজমাট আকারে।
মঙ্গলবার বিকেলে রাজধানীর মালিবাগে রাজবাড়ী কুইজিন রেস্টুরেন্টে এ নিয়ে একটি সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সেখানেই টুর্নামেন্টের আদ্যোপান্ত তুলে ধরেন এমজেসিএল সিজন-৩ এর আয়োজকরা।
ডিআরএফ-এর আহ্বায়ক তানভীর আহমেদ সংবাদ সম্মেলনে বলেন, মাল্টিমিডিয়া সাংবাদিকদের মধ্যে সৌহার্দ্য, খেলাধুলার চর্চা এবং পেশাগত সম্পর্ক আরও দৃঢ় করতেই এই ক্রিকেট লিগের আয়োজন।
সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনটির যুগ্ম আহ্বায়ক আলী আজগর ইমন বলেন, মাল্টিমিডিয়া সাংবাদিকরা তাদের পেশাদার কাজের পাশাপাশি নিজের ফিটনেস বজায় রাখতে খেলাধুলা ও বিনোদনেরও গুরুত্ব দেয়।
এবারের আসরে মোট ৮টি দল অংশ নিচ্ছে। মেঘনা ভিক্টোরিয়ানের অধিনায়ক মেহেদী হাসান রনি, পদ্মা ফাইটার্সের শুভ খান, এএস ওরিয়র্সের আনোয়ার হোসেন, কন্টেন্ট কিংসের অমৃত মলঙ্গীর, ডিজিটাল ডাইনামাস মারুফ সরকার, ভিক্টোরি ফাইটার্সের আফতাব শুভ, রয়েল ভিক্টোরিয়ান্সের তরুণ বেগী, বিআরপিএস রাইজিং স্টারের সাফিন মোল্লা।
সংবাদ সম্মেলনে আট দলের অধিনায়ক পরিচয় এবং দলের জার্সি একযোগে উন্মোচন করা হয়। টুর্নামেন্টের থিম সং ‘চলো মাঠে নামি’ আনুষ্ঠানিকভাবে ফেসবুক ও ইউটিউবে প্রকাশ করা।
সংগীতশিল্পী শামীম হাসান ও রুমানা ইসলাম কণ্ঠ দিয়েছেন এই থিম সং-এ। সংলাপ লিখেছেন সাংবাদিক লিমন আহমেদ, সুর ও সংগীত পরিচালনা করেছেন শামীম হাসান। ভিডিও সম্পাদনা করেছেন এ আর জনি ও তানভীর ইফাজ, গ্রাফিক্স ডিজাইন করেছেন সোহেল আহমেদ এবং ভিডিও পরিচালনা করেছেন মাসুম জয়। থিম সং ‘চলো মাঠে নামি’ খেলার আবহকে আরও প্রাণবন্ত করবে বলে প্রত্যাশা আয়োজকদের।
এবারের টুর্নামেন্ট ১৭ থেকে ২০ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল ক্রিকেট গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত হবে। আগামী ২০ ডিসেম্বর ফাইনাল ম্যাচের মধ্যে এবারের আসরের পর্দা নামবে।
আইএইচএস/