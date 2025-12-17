রাজবাড়ী-২ আসনে বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে সংবাদ সম্মেলন
রাজবাড়ী-২ সংসদীয় আসনে বিএনপির ঘোষিত প্রার্থী পুনর্বিবেচনার দাবিতে সংবাদ সম্মেলন করেছেন বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও সাবেক এমপি নাসিরুল হক সাবু।
বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় পাংশা উপজেলা বিএনপির কার্যালয়ে এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।
এসময় নাসিরুল হক সাবুর মেয়ে ফারজানা অনি, জিয়া মঞ্চের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি মুজাহিদুল ইসলামসহ সাবুর সমর্থক ও নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
সংবাদ সম্মেলনে নাসিরুল হক সাবু বলেন, রাজবাড়ী-২ আসনে দল থেকে যাকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে তাকে পাংশা-বালিয়াকান্দি-কালুখালির মানুষ মেনে নিতে পারছে না। দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের কাছে এই এলাকার জনগণের চাওয়া প্রার্থী পুনর্বিবেচনা করে নতুন করে মনোনয়ন দেওয়া হোক।
এদিকে সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখা অন্যদের দাবি, জনগণ সমর্থিত প্রার্থীকে মনোনয়ন না দেওয়ায় জনগণের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা নেই। তাই প্রাথমিক মনোনয়ন পুনর্বিবেচনা করে এখানে চূড়ান্তভাবে ধানের শীষের প্রার্থী দেওয়া হোক।
এই আসনে সাবেক এমপি নাসিরুল হক সাবুসহ জেলা বিএনপির আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট লিয়াকত আলী বাবু, পাংশা সরকারি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ ও উপজেলা বিএনপি নেতা মাহমুদুল হক রোজেন, বালিয়াকান্দি উপজেলা বিএনপি নেতা আবুল হোসেন খান, সাবেক জেলা বিএনপির যুগ্ম-আহ্বায়ক ব্যারিস্টার কাজী রহমান মানিক, বিএনপি নেতা মুজাহিদুল ইসলাম মনোনয়ন প্রত্যাশী ছিলেন।
৪ ডিসেম্বর রাজবাড়ী-২ সংসদীয় আসনে জেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক হারুন-অর-রশীদকে ধানের শীষের প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। মনোনয়ন ঘোষণার পর হারুনসহ তার নেতাকর্মীরা মনোনয়ন প্রত্যাশী সবার সঙ্গে দেখা করে ঐক্যের বার্তা দিয়ে এক হয়ে ধানের শীষের পক্ষে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন।
রুবেলুর রহমান/এমএন/এমএস