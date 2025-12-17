জানালেন তৌহিদ হোসেন
‘সেভেন সিস্টার্স’ নিয়ে হাসনাতের মন্তব্য সরকারের অবস্থান নয়
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহর ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ‘সেভেন সিস্টার্স’ রাজ্যগুলোকে বিচ্ছিন্ন করার বিষয়ে যে মন্তব্য করেছেন তা নিয়ে সরকারের অবস্থান পরিষ্কার করেছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন।
বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপে উপদেষ্টা বলেন, ‘হাসনাত সরকারের অংশ নয়। সুতরাং তার বক্তব্য সরকারের অবস্থান নয়। বাংলাদেশ কোনো বিচ্ছিন্নতাবাদী ব্যক্তিকে কখনো আশ্রয় দেবে না।’
সম্প্রতি ঢাকায় এক সমাবেশে হাসনাত বলেন, ‘ভারতকে স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই- যারা বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব, ভোটাধিকার ও মানবাধিকারের প্রতি বিশ্বাস রাখে না, তাদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দিচ্ছেন। ভারতের যারা সেপারেটিস্ট আছে, বাংলাদেশে তাদের আশ্রয় দিয়ে সেভেন সিস্টার্সকে ভারত থেকে আলাদা করে দেব।’
তার এ মন্তব্যের পর ব্যাপক আলোচনা ও সমালোচনা শুরু হয়। এ নিয়ে ভারত বাংলাদেশের হাইকমিশনারকে তলব করে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।
এ বিষয়ে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘বাংলাদেশ কোনো সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাস করে না। কোনো বিচ্ছিন্নতাবাদী ব্যক্তি আমাদের দেশে আসলে সরকার তাকে আশ্রয় দেবে না। এটা হাসনাতের ব্যক্তিগত বক্তব্য, সরকারের নয়।’
