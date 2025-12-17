  2. খেলাধুলা

ফেডারেশনগুলোর সাথে ক্রীড়া উপদেষ্টার মতবিনিময়

বিশেষ সংবাদদাতা
বিশেষ সংবাদদাতা বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৯:২৫ পিএম, ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫
ফেডারেশনগুলোর সাথে ক্রীড়া উপদেষ্টার মতবিনিময়

অন্তর্বর্তী সরকারের শেষদিকে নতুন উপদেষ্টা পেয়েছে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় নির্বাচনে অংশ নেওয়ার ঘোষণা দিয়ে পদ ছেড়েছেন এই সরকারের শুরু থেকে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করা উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। এ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে এখন ড. আসিফ নজরুল, যিনি দায়িত্ব পালন করছেন আইন এবং প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়েরও।

পদাধিকারবলে ক্রীড়া উপদেষ্টা জাতীয় ক্রীড়া পরিষদেরও চেয়ারম্যান। বুধবার তিনি প্রথমবারের মতো অফিস করেছেন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদে। প্রথম দিন তিনি নির্বাচিত কিছু ফেডারেশন ও অ্যাসোসিয়েশনের শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেছেন।

আসিফ নজরুলের হাতে সময় দুই মাসেরও কম। এ স্বল্প সময়ে তিনি ক্রীড়ার জন্য কি করবেন সে বিষয়ে বড় কোনো পরিকল্পনা না দিলেও কিছু বিষয়ে কথা বলেছেন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদে প্রথম কার্যদিবসে। ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল, ফুটবল ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক ইমরান হোসেন তুষারসহ অন্যান্য ফেডারেশনের কর্মকর্তারা ছিলেন এই মতবিনিময় অনুষ্ঠানে।

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের অর্থায়নে বাফুফে জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ আয়োজন করেছে। ৬৪ জেলা নিয়ে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতার সেরা ১৬ দল নিয়ে একটা সুপার লিগ আয়োজন করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন নতুন ক্রীড়া উপদেষ্টা। এ বিষয়ে বাফুফে সাধারণ সম্পাদক একটা প্রস্তাবনা দেবেন জানালে ক্রীড়া উপদেষ্টা তার জন্য সময় বেঁধে দিয়েছেন তিনদিন।

ক্রীড়াঙ্গনে কিছু খেলাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়, কিছু খেলাকে দেওয়া হয় কম। ক্রীড়া উপদেষ্টা বলেছেন, খেলাধুলার ক্ষেত্রে এলিটজম নিয়ে আসলে হবে না। যত বেশি সম্ভব খেলাধুলাকে ছড়িয়ে দেওয়া যায়। ক্রীড়া উপদেষ্টা বিকেএসপি ভিত্তিক কিছু পরিকল্পনার কথাও বলেছেন। এই যেমন তিনি বলেছেন, বিকেএসপি থেকে বের হয়ে অনেক শিক্ষার্থী ঝরে পড়ে। তাদের ধরে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। এই প্রতিষ্ঠানটির সুযোগ-সুবিধা আরো উন্নতি করতে চান আসিফ নজরুল।

আরআই/আইএইচএস/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।