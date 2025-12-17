  2. দেশজুড়ে

সুনামগঞ্জে চোর বলাকে কেন্দ্র করে দুপক্ষের সংঘর্ষে নিহত ১

প্রকাশিত: ০৮:০২ পিএম, ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫
সুনামগঞ্জের দিরাইয়ে চোর বলাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষে একজন নিহত হয়েছেন। বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় উপজেলার সাকিতপুর গ্রামে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

তবে এখন পর্যন্ত নিহত কিংবা আহতদের নাম পরিচয় জানা যায়নি।

দিরাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এনামুল কবির সংঘর্ষের ঘটনায় নিহতের বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। চোর ডাকাকে কেন্দ্র করে মূলত এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। বিস্তারিত পরে জানানো হবে।

