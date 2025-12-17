সাফ নারী ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ
শেষ ম্যাচ ড্র করে ফিরছে নাসরিন স্পোর্টস
দক্ষিণ এশিয়ার ফুটবলের নতুন প্রতিযোগিতা নারী ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নিয়েছিল বাংলাদেশের ক্লাব নাসরিন স্পোর্টস একাডেমি। বাংলাদেশের লিগ চ্যাম্পিয়ন ক্লাবটি রীতিমতো ডাব্বা মেরেছে অভিষেক আসরে। চার ম্যাচের একটিও জিততে পারেনি, দুটি ম্যাচ হেরে দুটি ড্র করেছে। বুধবার শেষ ম্যাচে বাংলাদেশের ক্লাবটি ১-১ গোলে ড্র করেছে ভুটানের ট্রান্সপোর্ট ইউনাইটেড ফুটবল ক্লাবের বিপক্ষে।
এ ম্যাচও হারতে যাচ্ছিল নাসরিন। ৩৮ মিনিটে পেমা শেরিংয়ের গোলে লিড নেয় ভুটানের ক্লাবটি। ৮৭ মিনিটে নাসরিন স্পোর্টসকে ম্যাচে ফেরান সৌরভী আকন্দ প্রীতি। এই চ্যাম্পিয়নশিপে নাসরিন স্পোর্টসের এটাই প্রথম গোল।
নাসরিন প্রথম ম্যাচে ৪-০ গোলে হারে নেপালের এপিএফ ফুটবল ক্লাবের কাছে। দ্বিতীয় ম্যাচে পাকিস্তানের করাচি সিটির বিপক্ষে গোলশূন্য ড্র করে প্রথম পয়েন্ট পায় নাসরিন। তবে তৃতীয় ম্যাচে নাস্তানুবুদ হয় ভারতের ইস্টবেঙ্গল এফসির কাছে ৭-০ গোলে হেরে।
ওই ম্যাচের পরই নাসরিন আনুষ্ঠানিকভাবে ছিটকে পড়ে প্রতিযোগিতা থেকে। শেষ ম্যাচটি ছিল শুধুই আনুষ্ঠানিকতার। শেষ ম্যাচে ভুটানের ক্লাবের বিপক্ষে ড্র করে ঝুলিতে দ্বিতীয় পয়েন্ট যোগ করে।
শেষ ম্যাচের গোলদাতা বাংলাদেশের সৌরভী আকন্দ প্রীতি পেয়েছেন ম্যাচসেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার। বৃহস্পতিবার সকালের ফ্লাইটে ঢাকায় ফিরেছে বাংলাদেশ নারী লিগের চ্যাম্পিয়ন দলটি।
