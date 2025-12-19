  2. দেশজুড়ে

ট্রাফিক পুলিশের সংকেত অমান্য

দ্রুতগতিতে মোটরসাইকেল চালানোর সময় ট্রাকচাপায় নিহত ২

প্রকাশিত: ০৮:৩১ পিএম, ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫
দুর্ঘটনার পর উত্তেজিত জনতা সড়ক অবরোধ ও পুলিশ বক্সে ভাঙচুর করে

চাঁপাইনবাবগঞ্জে ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেলের দুই আরোহী নিহত হয়েছেন। শুক্রবার(১৯ ডিসেম্বর) বিকেল ৫টার দিকে সার্কিট হাউজ মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌর এলাকার আজাইপুর-পচাপুকুর মহল্লার শাহ আলমের ছেলে রিফাত আলী (১৯) ও চান্দলাই-জোড়বাগান মহল্লার আশরাফুল ইসলামের ছেলে সোহাগ আহমেদ(২১)। দুর্ঘটনার পর উত্তেজিত জনতা সড়ক অবরোধ ও পুলিশ বক্সে ভাঙচুর করে।

স্থানীয়রা জানান, বিকেলে চাঁপাইনবাবগঞ্জ-শিবগঞ্জ সড়কের সার্কিট হাউজ মোড়ে ট্রাফিক পুলিশের সংকেত অমান্য করে দ্রুতগতিতে যাচ্ছিল একটি মোটরসাইকেল। পরে এটি নিয়ন্ত্রণ হারালে ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই নিহত হন রিফাত।

আহত সোহাগকে উদ্ধার করে রাজশাহী নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনার পর উত্তেজিত জনতা সড়ক অবরোধ করে পুলিশ বক্স ও ফাঁড়িতে ভাঙচুর এবং অগ্নিসংযোগ চালায়।

জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ওয়াসিম ফিরোজ জানান, ট্রাকচাপায় দুজন মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

