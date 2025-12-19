  2. দেশজুড়ে

হাদি হত্যাকাণ্ড

সাত ঘণ্টা অবরোধের পর বরিশাল-খুলনা মহাসড়কে যানচলাচল স্বাভাবিক

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ঝালকাঠি
প্রকাশিত: ১১:৫৪ পিএম, ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫
সাত ঘণ্টা অবরোধের পর বরিশাল-খুলনা মহাসড়কে যানচলাচল স্বাভাবিক

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে নিজ জেলা ঝালকাঠিতে বরিশাল-খুলনা আঞ্চলিক মহাসড়ক অবরোধ ৭ ঘণ্টা পরে প্রত্যাহার করা হয়েছে। পুলিশের অনুরোধে জনদুর্ভোগ কমাতে শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) রাত সাড়ে ৯টার দিকে এ অবরোধ প্রত্যাহার করা হয়। এতে যানচলাচল স্বাভাবিক হয়।

এর আগে এদিন জুমার নামাজ শেষে দুপুর আড়াইটায় মহাসড়কের ঝালকাঠির কলেজ মোড় এলাকায় অবরোধ করে বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা।

অবরোধ কর্মসূচিতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন, এনসিপি, গণঅধিকার পরিষদের নেতাকর্মীরাসহ শিক্ষার্থী-জনতা অংশ নেন। এসময় মহাসড়কে টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে অবরোধ করে রাখা হয়। বিক্ষোভকারীরা ওসমান হাদির ওপর হামলাকারীদের ইন্টারপোলের মাধ্যমে গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক বিচারের দাবি জানান। দুপুর আড়াইটায় শুরু হওয়া অবরোধ কর্মসূচিতে ক্রমান্বয়ে ছাত্রজনতার অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এসময় রাস্তায় বিপুল সংখ্যক যানবাহন আটকে পড়ে। শুধু অ্যাম্বুলেন্স, ফায়ারসার্ভিস, জরুরি ওষুধ ও নিত্যপণের কাঁচামাল অবরোধমুক্ত রাখা হয়েছিল।

সদর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) বেলায়েত হোসেন বলেন, দুপুর আড়াইটায় অবরোধ কর্মসূচি শুরু হয়। বরিশাল-খুলনা আঞ্চলিক মহাসড়কের ঝালকাঠির কলেজ মোড়ে অবরোধ করায় সড়কে বিপুল সংখ্যক যানবাহন জমা পড়ে। দূরদূরান্ত থেকে আসা যাত্রীরা চরম দুর্ভোগে পড়ে। আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কথা বললে তারা অবরোধ প্রত্যাহারে সম্মতি দেন। দীর্ঘ ৭ ঘণ্টা পরে অবরোধ প্রত্যাহার করলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

মো. আতিকুর রহমান/এমএন

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।