চাঁপাইনবাবগঞ্জে সড়কে ২ তরুণের মৃত্যু: দুই পুলিশ সদস্য প্রত্যাহার

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ১০:৪৫ এএম, ২০ ডিসেম্বর ২০২৫
চাঁপাইনবাবগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় দুই তরুণের মৃত্যুর পর অস্থায়ী চেকপোস্টে দায়িত্ব পালন করা দুই পুলিশ সদস্যকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। এছাড়াও ঘটনা তদন্তে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

শনিবার (২০ ডিসেম্বর) সকাল ১০টায় চাঁপাইনবাবগঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এনএম ওয়াসিম ফিরোজ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এর আগে শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) বিকেলে চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহরের সার্কিট হাউজ মোড়ে সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যান রিফাত আলী ও সোহাগ আহমেদ নামে দুই তরুণ। পুলিশের ধাক্কায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ে তাদের মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ করেন স্থানীয়রা। এরপর চাঁপাইনবাবগঞ্জ-শিবগঞ্জ সড়কের ওপর মরদেহ রেখে অবরোধ করেন তারা। এক পর্যায়ে বিশ্বরোড পুলিশ বক্স ও শান্তিবাগের পুলিশ ফাঁড়িতে হামলা, ভাঙচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। পরে সেনাবাহিনী ও বিজিবির সহায়তায় রাত সাড়ে ৭টার দিকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ওয়াসিম ফিরোজ বলেন, চেকপোস্টে রিফাত ও সোহাগের মোটরসাইকেল থামানোর জন্য সংকেত দেওয়া হয়। কিন্তু সংকেত অমান্য করে তারা গতি বাড়িয়ে চলে যাওয়ার চেষ্টা করলে দুর্ঘটনায় পড়ে এবং মৃত্যু হয়।

তিনি বলেন, ঘটনাস্থলের একটি ভিডিও ফুটেজ পর্যালোচনা করে দেখছে পুলিশ। সেখানে মনে হচ্ছে মোটরসাইকেল যাওয়ার সময় পেছন থেকে ধাক্কা দিচ্ছে বা ধরার চেষ্টা করছে পুলিশ। ফুটেজগুলো আরও গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। এজন্য তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। ঘটনাস্থলে ৭ জন পুলিশ সদস্য ছিলেন। তাদের মধ্যে দুজনকে পুলিশ লাইনে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে।

