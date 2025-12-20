  2. দেশজুড়ে

কুমিল্লায় বিপুল পরিমাণ অস্ত্রসহ যুবক গ্রেফতার

প্রকাশিত: ০২:১৪ পিএম, ২০ ডিসেম্বর ২০২৫
কুমিল্লায় বিপুল পরিমাণ অবৈধ অস্ত্র, গোলাবারুদ ও অপরাধমূলক সরঞ্জামসহ মো. নজমুল ইসলাম শামীম নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে যৌথ বাহিনী।

শনিবার (২০ ডিসেম্বর) ভোরে সদর দক্ষিণ উপজেলার জাঙ্গালিয়া এলাকায় শামীমের নিজ বাসভবনে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন র‍্যাব-১১ (সিপিসি-২) এর অধিনায়ক মেজর সাদমান ইবনে আলম।

গ্রেফতার নজমুল ইসলাম শামীম (৪০) কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলার জাঙ্গালিয়া গ্রামের মরহুম আব্দুল হালিমের ছেলে। তার বিরুদ্ধে কুমিল্লা কোতোয়ালি ও কুমিল্লা সদর দক্ষিণ মডেল থানায় বিশেষ ক্ষমতা আইন, দাঙ্গা, হত্যাচেষ্টা, গুরুতর জখম এবং নারী ও শিশু নির্যাতনসহ সাতটি মামলা রয়েছে।

অধিনায়ক মেজর সাদমান ইবনে আলম বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে যৌথ অভিযানে শামীমের বাসা থেকে ৩টি পাইপগান, ৬০ রাউন্ড শটগান কার্তুজ, ১৮ রাউন্ড মেশিনগান গোলাবারুদ, এক রাউন্ড পিস্তলের গোলাবারুদ, এক রাউন্ড রিভলভার গোলাবারুদ, ১০টি ছুরি, চাপাতি ও চাইনিজ কুড়াল, ২টি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন এবং মানিব্যাগ, এটিএম কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স ও জাতীয় পরিচয়পত্রসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র জব্দ করা হয়।

তিনি জানান, শামীম জাঙ্গালিয়া বাসস্ট্যান্ডের সহ-সভাপতি হিসেবে পরিচিত ছিলেন এবং পূর্বে আওয়ামী লীগ সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক কার্যক্রমে সক্রিয় ছিলেন। তিনি কুমিল্লা শহরের একজন চিহ্নিত সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজ হিসেবে পরিচিত।

এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে। এরপর তাকে কুমিল্লা কোতয়ালী মডেল থানায় হস্তান্তর করা হবে বলে র‍্যাবের এই কর্মকর্তা জানান।

