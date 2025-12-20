  2. দেশজুড়ে

মেঘনার পাড়ে মিললো ব্যবসায়ীর মরদেহ

প্রকাশিত: ০৩:৪০ পিএম, ২০ ডিসেম্বর ২০২৫
কিশোরগঞ্জের ভৈরবে মেঘনা নদীর পাড় থেকে আজমত আলী (৪৬) নামের এক ব্যবসায়ীর রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তিনি নরসিংদীর রায়পুরা উপজেলার মির্জাপুর ইউনিয়ন মজুবন গ্রামের ইসরাফিল মিয়ার ছেলে।

শনিবার (২০ ডিসেম্বর) সকালে ভৈরব বাজার গৌরীপুর নৌকাঘাট এলাকা থেকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্র জানায়, সকালে ভৈরব বাজার সংলগ্ন গৌরীপুর নৌকাঘাট থেকে মেঘনা নদীর পাড়ে রক্তাক্ত একজনের মরদেহ দেখতে পেয়ে ভৈরব নৌপুলিশ থানাকে খবর দিলে মরদেহ উদ্ধার করা হয়। পরে ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ কিশোরগঞ্জ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

এ বিষয়ে ভৈরব নৌপুলিশ থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. রাশেদুজ্জামান জানান, খবর পেয়ে তাৎক্ষণিক ভৈরব বাজার মেঘনা নদীর পাড়ে ইটের তৈরি পাটাতনের ওপর থেকে রক্তাক্ত একজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। নিহতের মাথায় আঘাতে চিহ্ন রয়েছে। পরে তার পকেটে থাকা একটি মদের লাইন্সেসের তথ্যের ভিত্তিতে নিহতের পরিচয় শনাক্ত করা হয়েছে। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

