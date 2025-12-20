জামায়াত কর্মীর বাসায় ‘আই কিল ইউ’ লেখা চিরকুট

জামায়াত কর্মীর বাসায় ‘আই কিল ইউ’ লেখা চিরকুট
কুড়িগ্রামের ভূরুঙ্গামারীতে শাহ আলম নামে এক জামায়াত কর্মীর বাসায় হত্যার হুমকি দিয়ে চিরকুট রেখে গেছে দুর্বৃত্তরা। এতে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে তার পরিবার।
দুর্বৃত্তরা সাদা কাগজে লাল কালি দিয়ে একটি পুতুলের ছবির মধ্যে ইংরেজিতে লেখা ‘আই কিল ইউ’ সম্মলিত চিরকুটটি রেখে যায়।
এ ঘটনায় ভুক্তভোগী পরিবার শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) রাতে ভূরুঙ্গামারী থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন।
পুলিশ ও ভুক্তভোগী সূত্রে জানা গেছে, হত্যার হুমকি পাওয়া ব্যক্তির নাম মো. শাহ আলম। তিনি পাথরডুবি ইউনিয়নের পশ্চিম পাথরডুবি গ্রামের মৃত আকবর হোসেনের ছেলে এবং স্থানীয় জামায়াতের একজন সক্রিয় কর্মী। তিনি ব্যবসার পাশাপাশি একটি বেসরকারি মাদরাসা পরিচালনা করেন। প্রতিষ্ঠানের পাশে জোবাইদুল ইসলাম নামে এক ব্যক্তির দেওয়ানের খামার (সরকারি কলেজ রোড) বাড়িতে নিচতালায় ভাড়া থাকেন তারা। গত শুক্রবার সন্ধ্যায় শাহ আলমের স্ত্রী মমতাজ বেগম বাসার বেলকনিতে একটি সাদা চিরকুট দেখতে পান। ওই চিরকুটে ইংরেজিতে লাল রঙ দিয়ে ‘আই কিল ইউ’ লেখা আছে। এতে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন পরিবারের সদস্যরা। পরে রাতেই থানায় সাধারণ ডায়েরি করা হয়।
ভুক্তভোগী শাহ আলম বলেন, বাড়ি না থাকায় শুক্রবার বিকেলে আমার স্ত্রী হত্যার হুমকি পাওয়া চিরকুটটি বিষয়ে জানায়। আমি তাৎক্ষণিক বাসায় চলে যাই। পরে রাতেই থানায় একটি জিডি করি। এ ঘটনায় আমি পরিবার নিয়ে আতঙ্কে আছি।
ভূরুঙ্গামারী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আজিম উদ্দিন বলেন, বিষয়টি নিয়ে তদন্ত চলছে। যেহেতু কারো নাম উল্লেখ করেনি সেক্ষেত্রে আমরা গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত করা হচ্ছে।
