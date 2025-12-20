কাপ্তাই হ্রদে ডুবে পর্যটকের মৃত্যু
রাঙ্গামাটির কাপ্তাই হ্রদে কায়াকিং করতে গিয়ে পানিতে ডুবে এক পর্যটকের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার (২০ ডিসেম্বর) দুপুরে বন্ধুদের সঙ্গে হ্রদে কায়াকিং করতে গিয়ে তার মৃত্যু হয় বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস।
তার নাম মো. ইফরাত (২৬)। তিনি ঢাকার পুরাতন নাজির বাজার এলাকার মো. ওয়াসিমের ছেলে।
রাঙ্গামাটি ফায়ার স্টেশনের ওয়্যারহাউজ ইন্সপেক্টর মুর্শিদুল ইসলাম বলেন, খবর পেয়ে আমাদের ডুবুরি টিম ঘটনাস্থলে গিয়ে মো. ইফরাত নামে এক পর্যটকের মরদেহ উদ্ধার করেছে। তিনি ছয়জন বন্ধুর সঙ্গে হ্রদে বোট কায়াকিং করতে গিয়ে উল্টে পানিতে ডুবে যায়। তার গায়ে কোনো লাইফ জ্যাকেট ছিল না। মরদেহ উদ্ধার করে কোতোয়ালি থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
আরমান খান/আরএইচ/জেআইএম