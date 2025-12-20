  2. দেশজুড়ে

টেকনাফে নৌবাহিনীর অভিযানে অস্ত্র-গোলাবারুদ জব্দ

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি টেকনাফ (কক্সবাজার)
প্রকাশিত: ০৫:২৪ পিএম, ২০ ডিসেম্বর ২০২৫
টেকনাফে নৌবাহিনীর অভিযানে অস্ত্র-গোলাবারুদ জব্দ

কক্সবাজারের টেকনাফে অভিযান চালিয়ে লম্বা মিজানের হিসেবে পরিচিত এক ব্যক্তির বসত ঘর থেকে অস্ত্র, গোলাবারুদ ও ইয়াবা উদ্ধার করেছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। শনিবার (২০ ডিসেম্বর) বিকেলে নৌবাহিনীর পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

এতে জানানো হয়, দেশের অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিতে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড প্রতিরোধে দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় বাংলাদেশ নৌবাহিনী নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করে আসছে।

এরই ধারাবাহিকতায় শুক্রবার ১৯ ডিসেম্বর দিনগত রাতে গোপন তথ্যের ভিত্তিতে নৌবাহিনীর বিশেষায়িত ফোর্স সোয়াডস এবং নৌবাহিনী কন্টিনজেন্ট টেকনাফ উপজেলার হ্নীলা ইউনিয়নে লম্বা মিজানের বাসায় অভিযান চালায়। অভিযানকালে তার ঘর তল্লাশি করে দেশী-বিদেশি বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র উদ্ধার করা হয়।

অস্ত্রসমূহের মধ্যে রয়েছে- তিনটি পিস্তল, ভিন্ন ভিন্ন মডেলের ৯ রাউন্ড লাইভ অ্যামুনিশন, ৪ রাউন্ড পিস্তল বল, দেশীয় অস্ত্র ২টি, এবং ১০ হাজার পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়।

উক্ত অভিযানে টেকনাফ থানার পুলিশ সদস্যরাও অংশগ্রহণ করে। উদ্ধার অস্ত্র, গোলাবারুদ ও ইয়াবা পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য টেকনাফ থানায় হস্তান্তর করা হয়।

উল্লেখ্য, উপকূলীয় অঞ্চলসহ দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় বাংলাদেশ নৌবাহিনী অবৈধ অস্ত্র, মাদক ও দুষ্কৃতিকারীদের দমনে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। জনমানুষের কল্যাণে নৌবাহিনীর এ ধরনের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

জাহাঙ্গীর আলম/এনএইচআর/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।