লোহাগাড়ায় জুলাই শহীদ ইশমামের ভাইকে ছুরিকাঘাত ছাত্রলীগের

প্রকাশিত: ০১:১৬ এএম, ২১ ডিসেম্বর ২০২৫
চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলায় নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের কর্মীদের ছুরিকাঘাতে জুলাই শহীদ ইশমামের বড় ভাই মুহিবুল হক (২২) আহত হয়েছেন।

শনিবার (২০ ডিসেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে উপজেলার আমিরাবাদ আইস পার্কের সামনে এ ঘটনা ঘটে।

আহত মুহিবুল হক লোহাগাড়া সদর দর্জিপাড়া গ্রামের নুরুল হকের ছেলে। ঘটনার পর তাকে উদ্ধার করে লোহাগাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, হামলায় জড়িত ব্যক্তিরা হলেন লোহাগাড়া সদর ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি মুহাম্মদ জিহাব ও একই ইউনিটের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ মিনহাজ।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, মুহিবুল হক ও তার বন্ধুরা ওই দুইজনকে সেখানে দেখে দাঁড়াতে বলেন। এ সময় উভয়পক্ষের মধ্যে বাগবিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে তাদের ধরে গাড়িতে তুলতে চাইলে মুহিবুল হককে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যান জিহাব ও মিনহাজ।

আহতের সঙ্গে থাকা মুহাম্মদ জিহান বলেন, খুব কাছ থেকে ছুরিকাঘাত করা হয়। আশপাশের লোকজন এগিয়ে এলে হামলাকারীরা দ্রুত ঘটনাস্থল ত্যাগ করে।

লোহাগাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক শিমুল দত্ত জানান, মুহিবুল হকের কোমরের নিচের দিকে পেছনে ছুরিকাঘাত করা হয়েছে। সেখানে ছয়টি সেলাই দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে তিনি শঙ্কামুক্ত।

লোহাগাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল জলিল বলেন, ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের পরিচয় নিশ্চিত করা হয়েছে। তাদের গ্রেফতারে অভিযান চলছে।

