লালপুরে ডেভিল হান্টে আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেফতার

লালপুরে ডেভিল হান্টে আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেফতার
নাটোরের লালপুরে অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেজ-২ এর অংশ হিসেবে বিশেষ অভিযানে ইউপি চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগ নেতা তোফাজ্জল হোসেন তোফাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
শনিবার (২০ ডিসেম্বর) রাতে উপজেলার দুড়দুড়িয়া ইউনিয়নের নওপাড়া গ্রামের নিজ বাসা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।
তোফাজ্জল হোসেন তোফা দুড়দুড়িয়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও দুড়দুড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান।
লালপুর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মজিবুর রহমান গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, লালপুর উপজেলায় যে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা রোধে পুলিশের এ ধরনের বিশেষ অভিযান অব্যাহত থাকবে।
আরকেআর/বিএ