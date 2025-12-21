কুমিল্লা জেলা বিএনপির পাঁচ সদস্যের কমিটি অনুমোদন
কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা বিএনপির সম্মেলনের দুই মাস ২৪ দিনপর মাত্র ৫ সদস্যের আংশিক কমিটির অনুমোদন দিয়েছে জাতীয় নির্বাহী কমিটি।
শনিবার (২০ ডিসেম্বর) বিকেলে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম-মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
এর আগে গত ২৭ সেপ্টেম্বর কুমিল্লা টাউন হল মাছে দক্ষিণ জেলা বিএনপির দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ওই সম্মেলনে সভাপতি পদে জাকারিয়া তাহের সুমন ও সাধারণ সম্পাদক পদে আশিকুর রহমান মাহমুদ ওয়াসিমের নাম ঘোষণা করা হয়।
সভাপতি জাকারিয়া তাহের সুমন কেন্দ্রীয় বিএনপির কর্মসংস্থান বিষয়ক সম্পাদক ও কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা বিএনপির আহ্বায়ক ছিলেন। সাধারণ সম্পাদক আশিকুর রহমান মাহমুদ ওয়াসিম কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা ছাত্রদল ও যুবদলের সভাপতি ছিলেন এবং কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা বিএনপির সদস্যসচিব ছিলেন।
পাঁচ সদস্যের কমিটির নতুন তিন সদস্য হলেন, সিনিয়র সহসভাপতি পদে কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম-আহ্বায়ক মো. আমিরুজ্জামান ভূঁইয়া, সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক পদে চৌদ্দগ্রাম উপজেলা বিএনপির সভাপতির মো. কামরুল হুদা ও সাংগঠনিক সম্পাদক পদে কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম-আহ্বায়ক মো. নজরুল হক ভূঁইয়া স্বপন।
দলীয় সূত্র জানায়, ২০০৯ সালের ২৪ নভেম্বর কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা বিএনপির সর্বশেষ সম্মেলন হয়। চলতি বছর ২ ফেব্রুয়ারি আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়। ১৬ বছর পর গত ২৭ সেপ্টেম্বর সম্মেলন হয়।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা বিএনপির সভাপতি জাকারিয়া তাহের সুমন বলেন, এখন ৫ সদস্যের আংশিক কমিটি অনুমোদন দিয়েছে জাতীয় নির্বাহী কমিটি। পরে পূর্ণাঙ্গ কমিটি অনুমোদন দেওয়া হবে।
