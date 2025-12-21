মাগুরায় দুই দিনব্যাপী ঘোড়দৌড়-মেলা

মাগুরায় দুই দিনব্যাপী ঘোড়দৌড়-মেলা
মাগুরা সদরে মঘীর মাঠে ঐতিহ্যবাহী ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ উপলক্ষে মাঠ প্রাঙ্গণে দুই দিনব্যাপী মেলার আয়োজন করা হয়েছে। ঐতিহ্যবাহী এ মেলা দেখতে পার্শ্ববর্তী ১০ গ্রামের হাজার হাজার মানুষ ভিড় করেন।
শনিবার (২০ ডিসেম্বর) বিকেলে এ ঘোড়দৌড় আয়োজন করা হয়। এদিন বিকেল থেকে শুরু হয় ঘোড়দৌড়। একে একে পাঁচবার হয় এ ঘোড়দৌড় অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরের পর থেকে মাঠে ভিড় করে হাজার হাজার মানুষ। রোববার ঠিক একই আমেজে মাঠজুড়ে আনন্দ প্রিয় লোকের ভিড় জমে।
সত্যপুর গ্রামের ইউসুফ আলী জানান, প্রতিবছর হেমন্তের ধান কাটা শেষে মঘীর এ মাঠে ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা হয়। গ্রামের মানুষেরা আনন্দ পেতে এ প্রতিযোগিতা দেখে থাকি। এখানে পরিবারের ছেলেমেয়েরা আনন্দ উৎসব করে।
মঘী গ্রামের ওয়াজেদ আলী বলেন, দীর্ঘ ২২ বছর ধরে মঘীর এ মাঠে ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা হয়ে আসছে। শুধু ঘোড়দৌড় নয় এখানে দুই দিনব্যাপী মেলা বসে। এ মেলায় পাওয়া যায় হারেক রকম জিনিস। নানা বয়সি ছেলেমেয়েরা এই মেলায় কেনাকাটা করে। পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন গ্রামের মানুষ আসে এই মেলায়।
মেলার আয়োজক কমিটির সদস্য খায়রুজ্জামান সবুজ জানান, প্রতিবছর ধান কাটার পরে মঘী মাঠে ঐতিহ্যবাহী ঘোড়দৌড়, বিচার গান, মঞ্চ নাটক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। এবার মেলা হবে দুইদিন। মেলাকে ঘিরে নানা দোকানিরা তাদের পরসা সাজিয়ে বসেছেন মাঠে। এবার ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতায় জেলা ও জেলার বাইরে ২১টি ঘোড়া অংশ নিয়েছে।
ঐতিহ্যবাহী মঘী ৩১তম এ ঘোড়দৌড় ও আনন্দমেলার প্রধান অতিথি ছিলেন মাগুরা জেলা বিএনপির আহ্বায়ক আলি আহমদ। মেলার উদ্বোধক ছিলেন জেলা বিএনপির সদস্যসচিব মনোয়ার হোসেন খান। বিশেষ অতিথি ছিলেন মঘী ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি আলতাফ হোসেন বিশ্বাস, সাবেক সাধারণ সম্পাদক খায়রুজ্জামান সবুজ। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন মো. জাহিদুল ইসলাম।
মো. মিনারুল ইসলাম জুয়েল/এমএন/এএসএম