তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে মেহেরপুরে আনন্দ মিছিল

প্রকাশিত: ০৭:২২ পিএম, ২১ ডিসেম্বর ২০২৫
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে মেহেরপুরের গাংনীতে আনন্দ মিছিল করেছেন বিএনপির নেতাকর্মীরা। রোববার (২১ ডিসেম্বর) বিকেলে গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপির উদ্যোগে এ আনন্দ মিছিল হয়।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন মিছিলের নেতৃত্ব দেন। মিছিলটি গাংনী বাসস্ট্যান্ড থেকে শুরু হয়ে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে একই স্থানে গিয়ে শেষ হয়।

গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দিন কালু, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আউয়াল, পৌর বিএনপির সভাপতি মকবুল হোসেন মেঘলাসহ অন্য নেতাকর্মীরা মিছিলে অংশ নেন। নেতাকর্মীরা মিছিলে তারেক রহমানকে স্বাগত জানিয়ে বিভিন্ন ধরনের স্লোগান দেন।

আনন্দ মিছিল ও পথসভায় বক্তারা বলেন, দীর্ঘদিন পর তারেক রহমান দেশে আসায় তিনি দেশবাসীর জন্য আশার বার্তা বয়ে আনবেন। এসময় তারা তারেক রহমানের নিরাপদ প্রত্যাবর্তন কামনা করেন।

