বগুড়া
জিগজ্যাগ কসরতে বাইক চালাতে গিয়ে ট্রাকচাপায় কলেজছাত্র নিহত
বগুড়ায় জিগজ্যাগ কসরতে (এঁকেবেঁকে) বাইক চালাতে গিয়ে ট্রাকের চাকার নিচে পড়ে রুহান (১৭) নামে এক কলেজছাত্র নিহত হয়েছে।
রোববার (২১ ডিসেম্বর) দুপুর ২টার দিকে ঢাকা-বগুড়া মহাসড়কে শাজাহানপুর উপজেলার বি-ব্লক এলাকায় এ ঘটনা ঘটে৷
নিহত রুহান শেরপুর উপজেলার আসু নামের এক চা দোকানির ছেলে। গুরুতর আহত হয়েছেন মোটরসাইকেলে থাকা মারুফ নামে অপর এক আরোহী। রুহান ও মারুফ দুজনই পল্লী উন্নয়ন একাডেমি স্কুল অ্যান্ড কলেজের একাদশ শ্রেণির বর্ষের ছাত্র ছিল।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, চালবোঝাই একটি ট্রাক ঢাকার দিকে যাচ্ছিল। দুপুর ২টার দিকে জিগজ্যাগ প্যাটার্নে মোটরসাইকেল চালিয়ে একই দিকে যাচ্ছিলেন দুই যুবক। বি-ব্লক এলাকায় পৌঁছামাত্র মোটরসাইকেলটি ট্রাকের পিছনের চাকার নিচে ঢুকে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে মোটরসাইকেলে আগুন ধরে যায়। আগুনে ট্রাকের চাকা বিকট শব্দে ফেটে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই রুহান মারা যায় ও মারুফ গুরুতর আহত হয়।
শেরপুর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রইছ উদ্দিন জানান, আহত যুবককে উদ্ধার করে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। দুর্ঘটনা কবলিত ট্রাকটি পুলিশ হেফাজতে রয়েছে।
এমএন/এমএস